Дві дівчини розмовляють. Фото: Pexels

Маніпулятори вміють перекручувати все на свою руку та змушують людей діяти проти волі. При цьому вони роблять це настільки майстерно, що інколи дуже складно зрозуміти, що вашими емоціями намагаються керувати. Психологи зазначають, що є кілька фраз, які вкажуть на маніпулятивну поведінку людини.

Про це пише ТСН.

Фрази, які часто використовують маніпулятори

"В тебе є можливість зробити це лише зараз" — створення відчуття терміновості

Маніпулятори часто намагаються викликати відчуття терміновості та необхідності прийняти рішення швидко. Таким чином вони тиснуть на страх пропустити або втратити щось цінне. Це часто затьмарює розсудливість, тож не варто квапитись з рішеннями.

"Ти впевнений? Мені здається, ти неправильно пам'ятаєш" — газлайтинг

Така фраза є класичним прикладом газлайтингу. Вони спрямована на те, аби змусити людину сумніватись у власному здоровому глузді. Маніпулятор часто намагається таким чином перекручувати правду та заперечувати факти.

Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Pexels

"Після всього, що я зробив, ось як ти мені відплачуєш?" — почуття провини

Така фраза змушує людину відчувати провину. Ця тактика маніпулятора впливає на рішення особистості робити те, що йому потрібно, навіть якщо це неприємно та не приносить задоволення.

"Я не думав, що це тебе засмутить" — роль невинного

Маніпулятори часто використовують цю фразу під виглядом невинності. Таким чином вони знімають з себе відповідальність та змушують жертву сумніватися в тому, що вона насправді відчуває.

"Я не хочу про це говорити" — мовчазне ігнорування

Така фраза або ж просто ігнорування повідомлень і дзвінків — це ще один спосіб маніпулювати людиною. Вона змушує інших почуватися некомфортно або тривожно.

