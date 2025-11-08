Манипуляции в отношениях — какие фразы часто использует абьюзер

Две девушки разговаривают. Фото: Pexels

Манипуляторы умеют перекручивать все на свою руку и заставляют людей действовать против воли. При этом они делают это настолько искусно, что иногда очень сложно понять, что вашими эмоциями пытаются управлять. Психологи отмечают, что есть несколько фраз, которые укажут на манипулятивное поведение человека.

Об этом пишет ТСН.

Фразы, которые часто используют манипуляторы

"У тебя есть возможность сделать это только сейчас" — создание ощущения срочности

Манипуляторы часто пытаются вызвать ощущение срочности и необходимости принять решение быстро. Таким образом они давят на страх пропустить или потерять что-то ценное. Это часто затмевает рассудительность, поэтому не стоит торопиться с решениями.

"Ты уверен? Мне кажется, ты неправильно помнишь" — газлайтинг

Такая фраза является классическим примером газлайтинга. Они направлены на то, чтобы заставить человека сомневаться в собственном здравом смысле. Манипулятор часто пытается таким образом искажать правду и отрицать факты.

Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Pexels

"После всего, что я сделал, вот как ты мне отплачиваешь?" — чувство вины

Такая фраза заставляет человека чувствовать вину. Эта тактика манипулятора влияет на решение личности делать то, что ему нужно, даже если это неприятно и не приносит удовольствия.

"Я не думал, что это тебя расстроит" — роль невиновного

Манипуляторы часто используют эту фразу под видом невиновности. Таким образом они снимают с себя ответственность и заставляют жертву сомневаться в том, что она на самом деле чувствует.

"Я не хочу об этом говорить" — молчаливое игнорирование

Такая фраза или же просто игнорирование сообщений и звонков — это еще один способ манипулировать человеком. Она заставляет других чувствовать себя некомфортно или тревожно.

