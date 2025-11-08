Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Фразы, выдающие умелого манипулятора — вы бы и не догадались

Фразы, выдающие умелого манипулятора — вы бы и не догадались

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 12:30
обновлено: 10:50
Манипуляции в отношениях — какие фразы часто использует абьюзер
Две девушки разговаривают. Фото: Pexels

Манипуляторы умеют перекручивать все на свою руку и заставляют людей действовать против воли. При этом они делают это настолько искусно, что иногда очень сложно понять, что вашими эмоциями пытаются управлять. Психологи отмечают, что есть несколько фраз, которые укажут на манипулятивное поведение человека.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Фразы, которые часто используют манипуляторы

"У тебя есть возможность сделать это только сейчас" — создание ощущения срочности

Манипуляторы часто пытаются вызвать ощущение срочности и необходимости принять решение быстро. Таким образом они давят на страх пропустить или потерять что-то ценное. Это часто затмевает рассудительность, поэтому не стоит торопиться с решениями.

"Ты уверен? Мне кажется, ты неправильно помнишь" — газлайтинг

Такая фраза является классическим примером газлайтинга. Они направлены на то, чтобы заставить человека сомневаться в собственном здравом смысле. Манипулятор часто пытается таким образом искажать правду и отрицать факты.

Фрази, що видають маніпулятора
Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Pexels

"После всего, что я сделал, вот как ты мне отплачиваешь?" — чувство вины

Такая фраза заставляет человека чувствовать вину. Эта тактика манипулятора влияет на решение личности делать то, что ему нужно, даже если это неприятно и не приносит удовольствия.

"Я не думал, что это тебя расстроит" — роль невиновного

Манипуляторы часто используют эту фразу под видом невиновности. Таким образом они снимают с себя ответственность и заставляют жертву сомневаться в том, что она на самом деле чувствует.

"Я не хочу об этом говорить" — молчаливое игнорирование

Такая фраза или же просто игнорирование сообщений и звонков — это еще один способ манипулировать человеком. Она заставляет других чувствовать себя некомфортно или тревожно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы мечтают услышать мужчины от женщин. Они добавляют уверенности в себе.

Также мы рассказывали о том, какие фразы Екатерины Осадчей помогут поверить в себя. Они помогут посмотреть на все под другим углом.

психология фраза манипулятор манипуляция слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации