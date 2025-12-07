Селфхарм — психологиня пояснила, чому люди навмисно шкодять своєму тілу

Дівчина у депресії. Фото: Freepik

Селфхарм — це поширене явище, яке може мати руйнівні наслідки для здоров'я. Ігнорувати його в жодному разі не можна. Якщо людина почала завдавати фізичної шкоди своєму тілу, це може свідчити про те, що вона вже просто не справляється з емоціями.

Про це розповіла психолог Алла Линок в Instagram.

Чим небезпечний селфхарм

Як зазначає психологиня, селфхарм — це умисне завдання собі фізичного болю. І йдеться не тільки про порізи чи опіки. Це також можуть бути удари кулаками й предметами по тілу, виривання волосся, брів чи розривання нігтями шкіри.

"Ця проблема притаманна людям різного віку й статусу, а не тільки підліткам, як заведено вважати. В такий спосіб люди карають себе за недосконалість, намагаються втамувати емоційний біль, страх, гнів, самотність після втрат, насилля, пережитого аб'юзу, жахів депресії й ПТСР", — пояснює Линок.

Селфхарм — це не спосіб накласти на себе руки чи привернути увагу. Це крик про допомогу і свідчення того, що людина не знає, як впоратися з власними проблемами. Самоушкодження ненадовго втамовує біль та ніби знімає напругу. Однак зрештою людина починає страждати через гостре відчуття провини й огиди до себе.

"Якщо не вирішити проблему, яка привела до селфхарму, усе повториться знову і знову. Так непомітно з тимчасової розрядки селфхарм перетворюється на серйозну залежність, яка несе небезпеку для здоров'я. Чим далі — тим більше ризику й болю, глибші порізи й шрами. Людина більше не здатна самостійно зупинитись", — пояснює психологиня.

Самоушкодження — це серйозний червоний прапорець, який вказує на те, що людині потрібна допомога. Якщо впоратися самостійно не вдається, варто знайти психотерапевта, який підкаже, як вибратися із такої емоційної пастки.

