Вам с другом не стоит ехать в совместный отпуск — как это понять

Подруги путешествуют. Фото: Freepik

Кажется, что нет ничего лучше, чем поехать в отпуск с другом: общие интересы, веселье и положительные эмоции. Однако на самом деле, такой отдых может обернуться настоящей катастрофой. Психологи объяснили, почему именно.

Об этом пишет CNBC.

Как понять, что с другом лучше не ехать в отпуск

Разный бюджет и приоритеты

Чаще всего друзья ссорятся в отпуске из-за разных бюджетов и ожиданий от путешествия. Психологи советуют заранее говорить с другом о том, сколько денег вы сможете потратить на отдых. Поговорите о том, как бы вы хотели распределить бюджет и опишите свои приоритеты, например, проживание, рестораны или развлечения. Если вы только на этапе планирования совсем не сходитесь во взглядах, не стоит рисковать и отправляться в путешествие.

Друзья путешествуют. Фото: Freepik

Вы по разному относитесь ко времени, проведенному наедине

Заранее пообщайтесь с другом о том, как вы будете проводить время вместе и отдельно. Часто случается так, что один из товарищей абсолютно комфортно чувствует себя, посещая музеи или исторические достопримечательности в одиночку, тогда как другой предпочитает совместные прогулки. Если ваши вкусы совсем расходятся, то лучше не планировать совместное путешествие.

Вас интересуют разные вещи

Конечно, если вы имеете разные интересы с другом, то ваш совместный отпуск точно не завершится чем-то хорошим. Путешествие только превратится в сплошную ссору и желание убедить друг друга в правильности своего мнения. Специалисты советуют честно обсудить цель отдыха перед планированием поездки. Если у вас разные увлечения, то лучше отдыхать отдельно.

