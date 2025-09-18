Правильные комплименты помогут понравиться человеку — как их делать

Две девушки общаются. Фото: Freepik

Комплименты — это фундамент хорошего общения. Они показывают вашу приверженность к человеку и искренний интерес. Однако стоит знать, как правильно их делать, чтобы улучшить отношения, а не испортить их.

Как правильно делать комплименты

Фокусируйтесь на том, что важно

Если вы действительно хотите завоевать любовь и расположение человека, то стоит похвалить его за то, чем он гордится больше всего. Внимательно присмотритесь к собеседнику и отметьте его сильную сторону.

Не пытайтесь поразить, а будьте искренними

Ваши слова должны показывать то, что вы на самом деле чувствуете. Не стоит говорить комплименты, чтобы просто поразить человека, ведь эффект в таком случае будет противоположным. Лучше искренне говорить о своих чувствах.

Коллеги разговаривают. Фото: Freepik

Подбирайте индивидуальные комплименты

Не стоит делать всем один и тот же комплимент. Из-за этого люди могут усомниться в вашей искренности. Лучше подбирать похвалу индивидуально и посвятить ее конкретному человеку.

Смотрите человеку в глаза и следите за своим голосом

Когда вы говорите комплименты, важно направлять всю свою энергию в сторону человека. Можно обнять его или взять за руку. Или же просто смотрите в глаза собеседнику.

Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Freepik

Не делайте слишком много комплиментов

Комплименты теряют вес, если их слишком много. Выделите основное и говорите об этом, а не пытайтесь хвалить все подряд. Даже если это будет откровенно, человек может усомниться в вашей искренности.

