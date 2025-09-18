Правильні компліменти допоможуть сподобатись людині — як їх робити

Дві дівчини спілкуються. Фото: Freepik

Компліменти — це фундамент хорошого спілкування. Вони показують вашу прихильність до людини та щирий інтерес. Однак варто знати, як правильно їх робити, аби покращити стосунки, а не зіпсувати їх.

Як правильно робити компліменти

Фокусуйтесь на тому, що важливе

Якщо ви дійсно хочете завоювати любов та прихильність людини, то варто похвалити її за те, чим вона пишається найбільше. Уважно придивіться до співрозмовника та відзначте його сильну сторону.

Не намагайтесь вразити, а будьте щирими

Ваші слова мають показувати те, що ви насправді відчуваєте. Не варто говорити компліменти, аби просто вразити людину, адже ефект у такому випадку буде протилежним. Краще щиро говорити про свої почуття.

Колеги розмовляють. Фото: Freepik

Підбирайте індивідуальні компліменти

Не варто робити всім один й той самий комплімент. Через це люди можуть засумніватися у вашій щирості. Краще підбирати похвалу індивідуально та присвятити її конкретній людині.

Дивіться людині в очі та слідкуйте за своїм голосом

Коли ви говорите компліменти, важливо спрямовувати всю свою енергію в бік людини. Можна обійняти її чи взяти за руку. Або ж просто дивіться в очі співрозмовнику.

Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Freepik

Не робіть занадто багато компліментів

Компліменти втрачають вагу, якщо їх занадто багато. Виділіть основне та говоріть про це, а не намагайтесь хвалити все підряд. Навіть якщо це буде відверто, людина може засумніватись у вашій щирості.

