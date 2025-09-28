Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія З цим другом краще не їхати у відпустку — три червоні прапорці

З цим другом краще не їхати у відпустку — три червоні прапорці

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 14:00
Вам з другом не варто їхати у спільну відпустку — як це зрозуміти
Подруги подорожують. Фото: Freepik

Здається, що немає нічого кращого, аніж поїхати у відпустку з другом: спільні інтереси, веселощі та позитивні емоції. Однак насправді, такий відпочинок може обернутись справжньою катастрофою. Психологи пояснили, чому саме.

Про це пише CNBC.

Реклама
Читайте також:

Як зрозуміти, що з другом краще не їхати у відпустку

Різний бюджет та пріоритети

Найчастіше друзі сваряться у відпустці через різні бюджети та очікування від подорожі. Психологи радять завчасно говорити з товаришем про те, скільки грошей ви зможете витратити на відпочинок. Поговоріть про те, як би ви хотіли розподілити бюджет та опишіть свої пріоритети, наприклад, проживання, ресторани чи розваги. Якщо ви лише на етапі планування зовсім не сходитесь у поглядах, не варто ризикувати й відправлятись у подорож.

З яким другом краще не їхати у відпустку
Друзі подорожують. Фото: Freepik

Ви по різному ставитеся до часу, проведеному наодинці

Заздалегідь поспілкуйтеся з другом про те, як ви будете проводити час разом та окремо. Часто стається так, що один із товаришів абсолютно комфортно почуває себе, відвідуючи музеї чи історичні пам'ятки наодинці, тоді як інший надає перевагу спільним прогулянкам. Якщо ваші смаки зовсім розходяться, то краще не планувати спільну подорож.

Вас цікавлять різні речі

Звичайно, якщо ви маєте різні інтереси з другом, то ваша спільна відпустка точно не завершиться чимось хорошим. Подорож лише перетвориться на суцільну сварку та бажання переконати одне одного у правильності своєї думки. Фахівці радять чесно обговорити мету відпочинку перед планування поїздки. Якщо у вас різні захоплення, то краще відпочивати окремо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими типами друзів краще не спілкуватись. Вони лише зіпсують життя.

Також ми розповідали про те, як правильно миритись з подругою. Це допоможе налагодити стосунки після сварки.

психологія відпустка поради цікаві факти друзі
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації