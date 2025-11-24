Самые длинные украинские слова — попробуйте произнести их правильно

Девушка в библиотеке. Фото: Freepik

В украинском языке есть несколько слов, которые трудно произнести. Они поражают длиной и благодаря этому стали настоящими рекордсменами. Одно из них даже занесено в Книгу рекордов Украины.

Самые длинные украинские слова

Слово №1 — "дихлордифенілтрихлорметилметан"

Такое слово состоит из 30 букв. Это химическое наименование инсектицида. Большинство знает его ДДТ, а в народе популярно простое название "дуст". Такое вещество раньше активно использовали для борьбы с вредителями.

Слово №2 — "рентгеноелектрокардіографічного"

Это слово имеет 31 букву и официально занесено в Книгу рекордов Украины из-за своей длины. Этот медицинский термин описывает процесс рентгенологического исследования электрической активности сердца. Однако есть и другие названия, состоящие из еще большего количества символов.

Слово №3 — "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота"

Это слово имеет 38 символов вместе с дефисами. Наименование "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота" употребляется редко и в узкопрофильных научных источниках. Именно это слово — абсолютный рекордсмен по общей длине. Произнести его сможет далеко не каждый.

Самая длинная аббревиатура на украинском языке

В украинском языке кроме слов-рекордсменов также есть и самая длинная аббревиатура. Она состоит из 11 букв — ЦНДІІТЕДМТП. Расшифровывается такая аббревиатура так: "Центральний науково-дослідний інститут інформації й техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

