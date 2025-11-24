Відео
Головна Психологія Вимовить не кожен — три найдовші українські слова

Вимовить не кожен — три найдовші українські слова

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 17:07
Оновлено: 10:40
Найдовші українські слова — спробуйте вимовити їх правильно
Дівчина в бібліотеці. Фото: Freepik

В українській мові є кілька слів, які важко вимовити. Вони вражають довжиною та завдяки цьому стали справжніми рекордсменами. Одне з них навіть занесено до Книги рекордів України.

Про це пише "Радіо Трек".

Читайте також:

Найдовші українські слова

Слово №1 — "дихлордифенілтрихлорметилметан"

Таке слово складається з 30 літер. Це хімічне найменування інсектициду. Більшість знає його ДДТ, а в народі популярна проста назва "дуст". Таку речовину раніше активно використовували для боротьби зі шкідниками.

Слово №2 — "рентгеноелектрокардіографічного"

Це слово має 31 літеру й офіційно занесене до Книги рекордів України через свою довжину. Цей медичний термін описує процес рентгенологічного дослідження електричної активності серця. Однак є й інші назви, що складаються зі ще більшої кількості символів.

Слово №3 — "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота"

Це слово має 38 символів разом з дефісами. Найменування "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота" вживається рідко й у вузькопрофільних наукових джерелах. Саме це слово — абсолютний рекордсмен за загальною довжиною. Вимовити його зможе далеко не кожен.

Найдовша абревіатура українською мовою

В українській мові окрім слів-рекордсменів також є й найдовша абревіатура. Вона складається з 11 літер — ЦНДІІТЕДМТП. Розшифровується така абревіатура так: "Центральний науково-дослідний інститут інформації й техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку багато хто вимовляє неправильно. Є три найпоширеніші помилки.

Також ми розповідали про те, які слова зроблять українську мову привабливішою. Їх варто використовувати частіше.

психологія українська мова цікаві факти мова слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
