Назви знаків Зодіаку українською мовою — які помилки допускає більшість

Фото зі знаками Зодіаку на планшеті. Фото: Freepik

Багато хто називає знаки Зодіаку неправильно, коли говорить українською мовою. Ці поширені помилки стосуються трьох назв. Деякі з них вимовляють та пишуть з помилками, а на деякі — неправильно ставлять наголос.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Реклама

Читайте також:

Поширені помилки у назвах знаків Зодіаку

Як зазначає Авраменко, існує кілька найбільш проблемних назв знаків Зодіаку. Саме у вимові цих слів українською мовою найчастіше трапляються помилки.

"Зодіак — це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає шлях видимого руху Сонця. Я зупинюся на проблемних", — зазначає мовознавець.

"Овен"

Перша назва знака Зодіаку, яку найчастіше говорять з помилкою, — "Овен". Авраменко зазначає, що багато хто не знає, як поставити наголос у цьому слову. Насправді ж правильно робити наголос на літері "е" — "овЕн", а не на літері "о" — "Овен". Крім того, у родовому відмінку це слово вимовляється як "овнА".

"Телець"

Ще одна поширена помилка стосується назви "Телець". Часто це слово говорять та пишуть через "і" — "Тілець". Авраменко наголошує, що це неправильно, адже зображення цього знака Зодіаку — не тіло, а теля.

"Козоріг"

Третя назва знаку Зодіаку, у якій часто роблять помилку — це "Козоріг". Як пояснює мовознавець, писати слово "Козеріг" з буквою "е" правильно в російській мові. А от в українській потрібно писати через "о" — "Козоріг".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які слова зроблять вашу українську мову більш привабливою. Вони прикрасять розмову.

Також ми розповідали про те, як правильно дякувати українською мовою. Багато хто плутається.