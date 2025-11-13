Відео
Три найпоширеніші помилки у вимові знаків Зодіаку українською

Три найпоширеніші помилки у вимові знаків Зодіаку українською

Дата публікації: 13 листопада 2025 17:55
Оновлено: 17:44
Назви знаків Зодіаку українською мовою — які помилки допускає більшість
Фото зі знаками Зодіаку на планшеті. Фото: Freepik

Багато хто називає знаки Зодіаку неправильно, коли говорить українською мовою. Ці поширені помилки стосуються трьох назв. Деякі з них вимовляють та пишуть з помилками, а на деякі — неправильно ставлять наголос.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Читайте також:

Поширені помилки у назвах знаків Зодіаку

Як зазначає Авраменко, існує кілька найбільш проблемних назв знаків Зодіаку. Саме у вимові цих слів українською мовою найчастіше трапляються помилки.

"Зодіак — це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає шлях видимого руху Сонця. Я зупинюся на проблемних", — зазначає мовознавець.

"Овен"

Перша назва знака Зодіаку, яку найчастіше говорять з помилкою, — "Овен". Авраменко зазначає, що багато хто не знає, як поставити наголос у цьому слову. Насправді ж правильно робити наголос на літері "е" — "овЕн", а не на літері "о" — "Овен". Крім того, у родовому відмінку це слово вимовляється як "овнА".

"Телець"

Ще одна поширена помилка стосується назви "Телець". Часто це слово говорять та пишуть через "і" — "Тілець". Авраменко наголошує, що це неправильно, адже зображення цього знака Зодіаку — не тіло, а теля.

"Козоріг"

Третя назва знаку Зодіаку, у якій часто роблять помилку — це "Козоріг". Як пояснює мовознавець, писати слово "Козеріг" з буквою "е" правильно в російській мові. А от в українській потрібно писати через "о" — "Козоріг".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які слова зроблять вашу українську мову більш привабливою. Вони прикрасять розмову.

Також ми розповідали про те, як правильно дякувати українською мовою. Багато хто плутається.

психологія українська мова Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
