Названия знаков Зодиака на украинском языке — какие ошибки допускает большинство

Фото со знаками Зодиака на планшете. Фото: Freepik

Многие называют знаки Зодиака неправильно, когда говорят на украинском языке. Эти распространенные ошибки касаются трех названий. Некоторые из них произносят и пишут с ошибками, а на некоторые — неправильно ставят ударение.

Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.

Распространенные ошибки в названиях знаков Зодиака

Как отмечает Авраменко, существует несколько наиболее проблемных названий знаков Зодиака. Именно в произношении этих слов на украинском языке чаще всего встречаются ошибки.

"Зодиак — это совокупность 12 созвездий, через которые пролегает путь видимого движения Солнца. Я остановлюсь на проблемных", — отмечает языковед.

"Овен"

Первое название знака Зодиака, которое чаще всего говорят с ошибкой, — "Овен". Авраменко отмечает, что многие не знают, как поставить ударение в этом слове. На самом же деле правильно делать ударение на букве "е" — "овЕн", а не на букве "о" — "Овен". Кроме того, в родительном падеже это слово произносится как "овнА".

"Телець"

Еще одна распространенная ошибка касается названия "Телець". Часто это слово говорят и пишут через "і" — "Тілець". Авраменко отмечает, что это неправильно, ведь изображение этого знака Зодиака — не тело, а теленок.

"Козоріг"

Третье название знака Зодиака, в котором часто делают ошибку — это "Козоріг". Как объясняет языковед, писать слово "Козеріг" с буквой "е" правильно в русском языке. А вот в украинском нужно писать через "о" — "Козоріг".

