Ученые открыли шестое чувство, что управляет нашим аппетитом

Ученые открыли шестое чувство, что управляет нашим аппетитом

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 17:50
Влияет на аппетит и ожирение — ученые доказали существование шестого чувства
Красивая девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Где скрыто шестое чувство

Шестое чувство — это способность организма чувствовать, что вот-вот что-то может произойти. Причем, это касается как физического состояния, так и вещей на уровне интуиции. Ученые все больше работают над тем, чтобы изучить связь между телом и мозгом. Недавние исследования показали, где же в организме человека может быть скрыто шестое чувство.

Об этом пишет Nature.

Читайте также:

Где скрыто шестое чувство

Ученые Медицинской школы Университета Дьюка выяснили, что микробы в кишечнике могут сигнализировать мозгу о необходимости изменить поведение. Например, заставляют прекратить есть. Это указывает на то, что шестое чувство таки существует. Речь идет о способности тела чувствовать сигналы микробов в режиме реального времени.

Специализированные сенсорные клетки, нейроподы, обнаружили на толстой кишке. Как объясняют ученые, благодаря им кишечник считывает знаки и передает информацию непосредственно в мозг. Главную роль в таком процессе играет флагелин. Это белок, который есть в жгутиках некоторых бактерий. Нейроподы обнаруживают его в кишечнике и передают сигнал в мозг через блуждающий нерв, указывая уменьшить аппетит.

Де сховане шосте чуття
Девушка ест. Фото: Freepik

Чтобы подтвердить результаты, ученые провели эксперименты на мышах. Животным, которые не ели всю ночь, вводили небольшое количество флагелина в толстую кишку. Те, кто получил белок ели значительно меньше.

Ученые убеждены, что такое открытие может иметь судьбоносные последствия. В частности, в будущем это поможет понять природу аппетита человека. Кроме того, результаты укажут, как бороться с психическими и пищевыми расстройствами и ожирением.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое кортизоловый коктейль и действительно ли он полезен.

Также мы рассказывали о новом исследовании, которое выявило причину проблем в интимных отношениях.

наука психология открытие ученые психологическое состояние
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
