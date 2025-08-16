Відео
Головна Психологія Вчені відкрили шосте чуття, що керує нашим апетитом

Вчені відкрили шосте чуття, що керує нашим апетитом

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 17:50
Впливає на апетит й ожиріння — вчені довели існування шостого чуття
Красива дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Де сховане шосте чуття

Шосте чуття — це здатність організму відчувати, що от-от щось може статись. При чому, це стосується як фізичного стану, так й речей на рівні інтуїції. Вчені все більше працюють над тим, би вивчити зв'язок між тілом та мозком. Нещодавні дослідження показали, де ж в організмі людини може бути приховане шосте чуття.

Про це пише Nature.

Читайте також:

Де сховане шосте чуття

Вчені Медичної школи Університету Дьюка з'ясували, що мікроби в кишківнику можуть сигналізувати мозку про необхідність змінити поведінку. Наприклад, змушують припинити їсти. Це вказує на те, що шосте чуття таки існує. Йдеться про здатність тіла відчувати сигнали мікробів у режимі реального часу.

Спеціалізовані сенсорні клітини, нейроподи, виявили на товстій кишці. Як пояснюють науковці, завдяки їм кишківник зчитує знаки та передає інформацію безпосередньо до мозку. Головну роль в такому процесі відіграє флагелін. Це білок, який є в джгутиках деяких бактерій. Нейроподи виявляють його у кишківнику й передають сигнал до мозку через блукаючий нерв, вказуючи зменшити апетит.

Де сховане шосте чуття
Дівчина їсть. Фото: Freepik

Аби підтвердити результати, вчені провели експерименти на мишах. Тваринам, які не їли всю ніч, вводили невелику кількість флагеліну в товсту кишку. Ті, хто отримав білок їли значно менше.

Науковці переконані, що таке відкриття може мати доленосні наслідки. Зокрема, в майбутньому це допоможе зрозуміти природу апетиту людини. Крім того, результати вкажуть, як боротись з психічними та харчовими розладами й ожирінням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке кортизоловий коктейль та чи дійсно він корисний.

Також ми розповідали про нове дослідження, що виявило причину проблем в інтимних стосунках.

наука психологія відкриття вчені психологічний стан
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
