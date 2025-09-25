Как идеально провести вечер — ученые выяснили, что нужно для уюта

Женщина держит чашку с кофе. Фото: Pexels

У многих людей осень ассоциируется с уютными вечерами дома, однако это не только о теплом чае и пледе. Ученые решили выяснить, как устроить себе идеальный отдых и вывели формулу, которой стоит придерживаться, чтобы расслабиться.

Формула идеального вечера

Ученые провели опрос среди двух тысяч человек. Он показал, что лучше всего возвращаться домой в 17:30, устроиться на диван в 18:42, а душ принимать в течение 19 минут. Именно столько, по словам ученых, длится идеальный ритуал принятия душа или ванны. После этого стоит переодеться в удобную одежду, теплые тапочки и приготовить любимый напиток перед сном.

При этом более половины опрошенных заявили о том, что предпочли бы провести ночь дома в одиночестве, чем выходить на улицу. Также многие активно отменяют планы, чтобы избежать лишнего общения. 35% процентов респондентов отмечают, что испытывают большую потребность в заботе о себе в холодные осенне-зимние вечера.

Люди также добавили, что оставаться дома вечером комфортнее. Многих это успокаивает и дает возможность расслабиться. К тому же многие респонденты заявили о том, что отчаянно хотят избежать незваных гостей в такие моменты. Для большинства идеальный вечер — это время, проведенное дома с семьей. При этом обязательным атрибутом должны быть свечи и спокойная музыка. Также многие связывают идеальный вечер с чтением книг, просмотром кино или доставкой вкусной еды.

Конечно, универсальной формулы идеального вечера, которая подошла бы всем нет. Однако простые подсказки учёных помогут понять, что нужно именно вам и в какие часы это лучше делать.

