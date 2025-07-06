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Главная Психология Не просто развлечения — какие хобби имеют умные люди

Не просто развлечения — какие хобби имеют умные люди

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 08:15
Какие хобби есть у умных людей — это развивает интеллект и заставляет мозг работать лучше
Девушка рисует. Фото: Pexels
Ключові моменти Чем увлекаются умные люди

Хобби — это не просто интересный досуг. На самом деле некоторые увлечения могут улучшить работу мозга и повысить интеллект.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Чем увлекаются умные люди

Музыкальные инструменты

Игра на музыкальных инструментах позволяет укрепить связь между полушариями мозга. Это такие своеобразные упражнения, которые постоянно тренируют ваш интеллект. К тому же такое хобби развивает чувство прекрасного.

Спорт

Физическая активность способна улучшать когнитивное здоровье. Действительно спорт связан с улучшением мышления. Такие люди легче учатся и быстрее принимают решения.

Чим захоплюються розумні люди
Девушка занимается спортом. Фото: Pexels

Путешествия

Путешествия также помогают развиваться и прокачивать интеллект. Умные люди обожают посещать новые места. Так они исследуют культуру, мировоззрение или кухни разных стран мира.

Чтение

Такое хобби не просто сделает вас более умным человеком, но и поможет развить воображение и фантазию. Книги заставляют мозг обрабатывать каждое слово, поощряя визуализацию.

Видеоигры

Хотя и существует много стереотипов на этот счет, на самом деле видеоигры могут развить ваш интеллект. Они похожи на упражнения для мозга, которые и приносят удовольствие, и заставляют его принимать решения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие хобби заставят ваш мозг работать активнее.

Также мы рассказывали о том, почему психологи советуют читать каждый день — это не просто хобби.

психология хобби советы интересные факты саморазвитие
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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