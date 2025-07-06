Какие хобби есть у умных людей — это развивает интеллект и заставляет мозг работать лучше

Не просто развлечения — какие хобби имеют умные люди
Хобби — это не просто интересный досуг. На самом деле некоторые увлечения могут улучшить работу мозга и повысить интеллект.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Чем увлекаются умные люди
Музыкальные инструменты
Игра на музыкальных инструментах позволяет укрепить связь между полушариями мозга. Это такие своеобразные упражнения, которые постоянно тренируют ваш интеллект. К тому же такое хобби развивает чувство прекрасного.
Спорт
Физическая активность способна улучшать когнитивное здоровье. Действительно спорт связан с улучшением мышления. Такие люди легче учатся и быстрее принимают решения.
Путешествия
Путешествия также помогают развиваться и прокачивать интеллект. Умные люди обожают посещать новые места. Так они исследуют культуру, мировоззрение или кухни разных стран мира.
Чтение
Такое хобби не просто сделает вас более умным человеком, но и поможет развить воображение и фантазию. Книги заставляют мозг обрабатывать каждое слово, поощряя визуализацию.
Видеоигры
Хотя и существует много стереотипов на этот счет, на самом деле видеоигры могут развить ваш интеллект. Они похожи на упражнения для мозга, которые и приносят удовольствие, и заставляют его принимать решения.
Напомним, ранее мы писали о том, какие хобби заставят ваш мозг работать активнее.
Также мы рассказывали о том, почему психологи советуют читать каждый день — это не просто хобби.
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