Які хобі є в розумних людей — це розвиває інтелект та змушує мозок працювати краще

Дівчина малює. Фото: Pexels

Хобі — це не просто цікаве дозвілля. Насправді деякі захоплення можуть покращити роботу мозку та підвищити інтелект.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Музичні інструменти

Гра на музичних інструментах дозволяє зміцнити зв'язок між півкулями мозку. Це такі собі своєрідні вправи, які постійно тренують ваш інтелект. До того ж таке хобі розвиває відчуття прекрасного.

Спорт

Фізична активність здатна покращувати когнітивне здоров'я. Дійсно спорт пов'язаний з покращенням мислення. Такі люди легше вчаться та швидше приймають рішення.

Дівчина займається спортом. Фото: Pexels

Подорожі

Подорожі також допомагають розвиватись та прокачувати інтелект. Розумні люди обожнюють відвідувати нові місця. Так вони досліджують культуру, світогляд чи кухні різних країн світу.

Читання

Таке хобі не просто зробить вас розумнішою людиною, а й допоможе розвинути уяву й фантазію. Книги змушують мозок обробляти кожне слово, заохочуючи візуалізацію.

Відеоігри

Хоча й існує багато стереотипів щодо цього, насправді відеоігри можуть розвинути ваш інтелект. Вони схожі на вправи для мозку, які і приносять задоволення, і змушують його приймати рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які хобі змусять ваш мозок працювати активніше.

Також ми розповідали про те, чому психологи радять читати щодня — це не просто хобі.