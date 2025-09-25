Відео
Головна Психологія Вчені вивели формулу ідеального вечора — покрокова інструкція

Вчені вивели формулу ідеального вечора — покрокова інструкція

Дата публікації: 25 вересня 2025 17:50
Як ідеально провести вечір — вчені з'ясували, що потрібно для затишку
Жінка тримає чашку з кавою. Фото: Pexels

В багатьох людей осінь асоціюється із затишними вечорами вдома, однак це не лише про теплий чай та плед. Вчені вирішили з'ясувати, як влаштувати собі ідеальний відпочинок, та вивели формулу, якої варто дотримуватись, аби розслабитись.

Про це пише Daily Mail.

Формула ідеального вечора

Науковці провели опитування серед двох тисяч осіб. Воно показало, що найкраще повертатися додому о 17:30, влаштуватися на диван о 18:42, а душ приймати протягом 19 хвилин. Саме стільки, за словами вчених, триває ідеальний ритуал прийняття душу чи ванни. Після цього варто переодягнутись у зручний одяг, теплі капці та приготувати улюблений напій перед сном.

При цьому понад половину опитаних заявили про те, що воліли б провести ніч вдома на самоті, ніж виходити на вулицю. Також чимало людей активно скасовують плани, аби уникнути зайвого спілкування. 35% відсотків респондентів зазначають, що відчувають більшу потребу в турботі про себе у холодні осінньо-зимові вечори.

Що потрібно для ідеального вечора
Дівчина читає. Фото: Pexels

Люди також додали, що залишатись вдома ввечері комфортніше. Багатьох це заспокоює та дає можливість розслабитися. До того ж багато респондентів заявили про те, що відчайдушно хочуть уникнути непроханих гостей в такі моменти. Для більшості ідеальний вечір — це час, проведений вдома з родиною. При цьому обов'язковим атрибутом мають бути свічки та спокійна музика. Також багато хто пов'язує ідеальний вечір із читанням книг, переглядом кіно чи доставкою смачної їжі.

Звичайно, універсальної формули ідеального вечора, яка підійшла б усім, немає. Однак прості підказки вчених допоможуть зрозуміти, що потрібно саме вам та в які години це краще робити.

відпочинок психологія вчені поради цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
