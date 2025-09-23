Відео
Головна Психологія Чим зайнятись, коли вам сумно й немає грошей — п'ять ідей

Чим зайнятись, коли вам сумно й немає грошей — п'ять ідей

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 09:00
Чим зайнятись, коли нудно — варіанти для тих, в кого немає грошей
Дівчині нудно. Фото: Freepik

Багато хто думає, що гарно провести час вдасться лише тоді, коли є гроші: можна сходити в кіно чи ресторан, пограти в бадмінтон чи піти на заняття з йоги. Однак розважитись можливо й тоді, коли фінанси обмежені.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чим зайнятись, коли вам нудно

Займіться спортом

Для цього не потрібні гроші. Варто лише одягнути спортивний одяг та займатись вправами вдома чи на вулиці. Крім того, можна спробувати йогу, знайшовши безкоштовне відео в соцмережах. Це точно допоможе відігнати нудьгу та покращить здоров'я.

Вивчіть щось нове

Якщо вам нудно, почніть щось вивчати. Зараз можна знайти багато безкоштовних занять з будь-якої сфери в інтернеті. Варто лише озброїтись зошитом та ручкою й почати займатись тим, про що ви давно думали. Це не просто допоможе згаяти час, а ще й піде вам на користь.

Чим зайнятись, коли вам сумно й немає грошей
Дівчина з ноутбуком. Фото: Freepik

Проявіть творчість

Вам нудно і немає грошей? Проявіть свою творчу натуру. Спробуйте щось намалювати чи зробіть приватний сольний концерт. Також можна спробувати зробити щось своїми руками.

Запросіть друзів

Знайдіть цікавий фільм, ввімкніть караоке чи пограйте у настільну гру з друзями — провести якісно час можна й без грошей. В теплу погоду можна вирушити на прогулянку чи пікнік.

Чим зайнятись, коли вам сумно й немає грошей
Друзі грають гру. Фото: Freepik

Зробіть день для себе

Організуйте свій ідеальний день — тренуйтеся, читайте, готуйте смачну їжу чи подивіться улюблений серіал. Можна також зробити собі ванну з пінною, нанести маску на обличчя та просто розслабитись. Для цього не потрібні кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вказує на справжню любов до свого тіла. Психологи назвали всього три речі.

Також ми розповідали про те, які речі терплять люди з низькою самооцінкою. Це їх непомітно принижує.

