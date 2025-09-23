Видео
Главная Психология Чем заняться, когда вам грустно и нет денег — пять идей

Чем заняться, когда вам грустно и нет денег — пять идей

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:00
Чем заняться, когда скучно — варианты для тех, у кого нет денег
Девушке скучно. Фото: Freepik

Многие думают, что хорошо провести время удастся только тогда, когда есть деньги: можно сходить в кино или ресторан, поиграть в бадминтон или пойти на занятия по йоге. Однако развлечься возможно и тогда, когда финансы ограничены.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем заняться, когда вам скучно

Займитесь спортом

Для этого не нужны деньги. Стоит только надеть спортивную одежду и заниматься упражнениями дома или на улице. Кроме того, можно попробовать йогу, найдя бесплатное видео в соцсетях. Это точно поможет отогнать скуку и улучшит здоровье.

Изучите что-то новое

Если вам скучно, начните что-то изучать. Сейчас можно найти много бесплатных занятий по любой сфере в интернете. Стоит только вооружиться тетрадью и ручкой и начать заниматься тем, о чем вы давно думали. Это не просто поможет скоротать время, но и пойдет вам на пользу.

Чим зайнятись, коли вам сумно й немає грошей
Девушка с ноутбуком. Фото: Freepik

Проявите творчество

Вам скучно и нет денег? Проявите свою творческую натуру. Попробуйте что-то нарисовать или сделайте частный сольный концерт. Также можно попробовать сделать что-то своими руками.

Пригласите друзей

Найдите интересный фильм, включите караоке или поиграйте в настольную игру с друзьями — провести качественно время можно и без денег. В теплую погоду можно отправиться на прогулку или пикник.

Чим зайнятись, коли вам сумно й немає грошей
Друзья играют в игру. Фото: Freepik

Сделайте день для себя

Организуйте свой идеальный день — тренируйтесь, читайте, готовьте вкусную еду или посмотрите любимый сериал. Можно также сделать себе ванну с пенной, нанести маску на лицо и просто расслабиться. Для этого не нужны средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что указывает на настоящую любовь к своему телу. Психологи назвали всего три вещи.

Также мы рассказывали о том, какие вещи терпят люди с низкой самооценкой. Это их незаметно унижает.

психология деньги развлечения советы финансы
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
