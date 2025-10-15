Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Ученые назвали самый эффективный способ запоминания информации

Ученые назвали самый эффективный способ запоминания информации

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 06:33
Что поможет улучшить память — простой, но эффективный способ
Девушка задумалась, держа телефон в руках. Фото: Freepik

Иногда бывает очень трудно запомнить необходимую информацию, особенно если она новая и сложная для восприятия. Существуют различные методы, помогающие в этом. Среди них есть один из наиболее эффективных, результативность которого доказали ученые.

Об этом пишет Bilshe.com.

Реклама
Читайте также:

Самый простой способ запомнить информацию

Ученые из колледжа Мерримака, что в США, нашли способ лучше усваивать необходимую информацию. Они выяснили, что гораздо эффективнее работает целенаправленное запоминание информации по сравнению с эмоциональным откликом и чувствами. В частности, участникам исследования показывали слова с разной эмоциональной окраской. Одни из них просили запомнить, а другие — забыть. После этого люди должны были вспомнить как можно больше слов и повторить их.

Как показал эксперимент, лучше всего вспоминали слова, которые участники специально пытались запомнить. Это касалось даже тех фраз, которые не вызывали сильных эмоций. Однако мозг получал указание и старался следовать ему.

Як швидко запам'ятати інформацію
Девушка записывает информацию. Фото: Freepik

"Мы обнаружили, что то, что мы намеренно решаем помнить или забыть, имеет значительно большее влияние, чем эмоциональная окраска информации. Мы контролируем свои воспоминания сильнее, чем нам кажется", — отметила доктор Лаура Курдзель, которая возглавляла исследование.

Специалисты отмечают, что основа памяти — это осознанное внимание и мотивация. А вот эмоции играют второстепенную роль. Если человек дает указание мозгу о том, чтобы он запомнил эту информацию и выделяет ее как важную, то она дольше будет храниться в памяти.

Напомним, ранее мы писали о том, почему мозг всегда избегает сложных задач. Это можно исправить.

Также мы рассказывали о том, какие фразы показывают человека менее умным. Лучше не говорить эти слова.

психология учеба ученые советы информация
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации