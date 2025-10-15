Что поможет улучшить память — простой, но эффективный способ

Девушка задумалась, держа телефон в руках. Фото: Freepik

Иногда бывает очень трудно запомнить необходимую информацию, особенно если она новая и сложная для восприятия. Существуют различные методы, помогающие в этом. Среди них есть один из наиболее эффективных, результативность которого доказали ученые.

Самый простой способ запомнить информацию

Ученые из колледжа Мерримака, что в США, нашли способ лучше усваивать необходимую информацию. Они выяснили, что гораздо эффективнее работает целенаправленное запоминание информации по сравнению с эмоциональным откликом и чувствами. В частности, участникам исследования показывали слова с разной эмоциональной окраской. Одни из них просили запомнить, а другие — забыть. После этого люди должны были вспомнить как можно больше слов и повторить их.

Как показал эксперимент, лучше всего вспоминали слова, которые участники специально пытались запомнить. Это касалось даже тех фраз, которые не вызывали сильных эмоций. Однако мозг получал указание и старался следовать ему.

"Мы обнаружили, что то, что мы намеренно решаем помнить или забыть, имеет значительно большее влияние, чем эмоциональная окраска информации. Мы контролируем свои воспоминания сильнее, чем нам кажется", — отметила доктор Лаура Курдзель, которая возглавляла исследование.

Специалисты отмечают, что основа памяти — это осознанное внимание и мотивация. А вот эмоции играют второстепенную роль. Если человек дает указание мозгу о том, чтобы он запомнил эту информацию и выделяет ее как важную, то она дольше будет храниться в памяти.

