Що допоможе покращити пам'ять — простий, але ефективний спосіб

Дівчина задумалась, тримаючи телефон в руках. Фото: Freepik

Інколи буває дуже важко запам'ятати необхідну інформацію, особливо якщо вона нова та складна для сприйняття. Існують різні методи, що допомагають в цьому. Серед них є один з найбільш ефективних, результативність якого довели науковці.

Про це пише Bilshe.com.

Найпростіший спосіб запам'ятати інформацію

Науковці з коледжу Меррімака, що у США, знайшли спосіб краще засвоювати необхідну інформацію. Вони з'ясували, що набагато ефективніше працює цілеспрямоване запам'ятовування інформації в порівнянні з емоційним відгуком та почуттями. Зокрема, учасникам дослідження показували слова з різним емоційним забарвленням. Одні з них просили запам'ятати, а інші — забути. Після цього люди мали згадати якнайбільше слів й повторити їх.

Як показав експеримент, найкраще згадували слова, які учасники спеціально намагалися запам'ятати. Це стосувалося навіть тих фраз, що не викликали сильних емоцій. Однак мозок отримував вказівку й намагався дотримуватись її.

Дівчина записує інформацію. Фото: Freepik

"Ми виявили, що те, що ми навмисно вирішуємо пам'ятати чи забути, має значно більший вплив, ніж емоційне забарвлення інформації. Ми контролюємо свої спогади сильніше, ніж нам здається", — наголосила доктор Лаура Курдзель, яка очолювала дослідження.

Фахівці зазначають, що основа пам'яті — це усвідомлена увага та мотивація. А от емоції відіграють другорядну роль. Якщо людина дає вказівку мозку про те, аби він запам'ятав цю інформацію й виділяє її як важливу, то вона довше буде зберігатись у пам'яті.

