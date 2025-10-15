Відео
Головна Психологія Вчені назвали найефективніший спосіб запам'ятовування інформації

Вчені назвали найефективніший спосіб запам'ятовування інформації

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 06:33
Що допоможе покращити пам'ять — простий, але ефективний спосіб
Дівчина задумалась, тримаючи телефон в руках. Фото: Freepik

Інколи буває дуже важко запам'ятати необхідну інформацію, особливо якщо вона нова та складна для сприйняття. Існують різні методи, що допомагають в цьому. Серед них є один з найбільш ефективних, результативність якого довели науковці.

Про це пише Bilshe.com.

Читайте також:

Найпростіший спосіб запам'ятати інформацію

Науковці з коледжу Меррімака, що у США, знайшли спосіб краще засвоювати необхідну інформацію. Вони з'ясували, що набагато ефективніше працює цілеспрямоване запам'ятовування інформації в порівнянні з емоційним відгуком та почуттями. Зокрема, учасникам дослідження показували слова з різним емоційним забарвленням. Одні з них просили запам'ятати, а інші — забути. Після цього люди мали згадати якнайбільше слів й повторити їх.

Як показав експеримент, найкраще згадували слова, які учасники спеціально намагалися запам'ятати. Це стосувалося навіть тих фраз, що не викликали сильних емоцій. Однак мозок отримував вказівку й намагався дотримуватись її.

Як швидко запам'ятати інформацію
Дівчина записує інформацію. Фото: Freepik

"Ми виявили, що те, що ми навмисно вирішуємо пам'ятати чи забути, має значно більший вплив, ніж емоційне забарвлення інформації. Ми контролюємо свої спогади сильніше, ніж нам здається", — наголосила доктор Лаура Курдзель, яка очолювала дослідження.

Фахівці зазначають, що основа пам'яті — це усвідомлена увага та мотивація. А от емоції відіграють другорядну роль. Якщо людина дає вказівку мозку про те, аби він запам'ятав цю інформацію й виділяє її як важливу, то вона довше буде зберігатись у пам'яті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому мозок завжди уникає складних завдань. Це можна виправити.

Також ми розповідали про те, які фрази показують людину менш розумною. Краще не говорити ці слова.

психологія навчання вчені поради інформація
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
