Пришло время обратиться к психологу — какие неочевидные сигналы укажут на это

Вам срочно нужен психолог — пять признаков, которые укажут на это
Психотерапия становится все популярнее с годами, но даже несмотря на это часто люди с проблемами не обращаются к специалистам. Они считают, что их проблемы — это мелочи, ради которых не стоит идти к психологу. Однако за помощью нужно обращаться не тогда, когда боль становится невыносимой, а тогда, когда еще можно все легко исправить.
В каких случаях стоит идти к психологу
Вам кажется, что вы ходите по кругу
Если вы не можете решить проблему и будто просто ходите по кругу, стоит с ней обратиться к психологу. Например, это касается ситуаций, когда вы не можете долго работать на одном месте, и даже при хороших условиях постоянно увольняетесь. Или же если вам долго не удается построить счастливые отношения.
Вас все раздражает
Постоянное раздражение — это о нестабильном эмоциональном состоянии. Стоит разобраться, почему это произошло и как побороть такие симптомы. Ведь в конце концов раздражительность может перерасти в нечто гораздо более серьёзное и опасное для психики. Чтобы справиться с этим состоянием и снова почувствовать себя счастливым человеком, лучше пообщаться со специалистом.
Перепады настроения, которые трудно контролировать
Если вы замечали, что ваше приподнятое состояние резко меняется на подавленное или наоборот, а эмоции будто выходят из-под контроля — это сигнал, что пора идти к психологу. Специалисты отмечают, что изменчивость настроения может свидетельствовать о серьезных психологических проблемах и негативно влияет на отношения с близкими.
Постоянное чувство тревоги
Тревожность — это нормальная эмоция, но если вы не испытываете ее постоянно. Именно поэтому важно сначала понять разницу между здоровой тревогой как естественной реакцией на стрессовые события и нездоровой тревогой. Разобраться в этом поможет психолог.
Вы чувствуете себя несчастливым
Ощущение неудовлетворенности собственной жизнью может указывать на невыполненные базовые психологические потребности. Например, в уважении, принятии, безопасности или самореализации. Удовлетворить их несложно, важно лишь обратиться к психологу, который поможет со всем справиться.
