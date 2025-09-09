Пришло время обратиться к психологу — какие неочевидные сигналы укажут на это

Девушка беседует с психологом. Фото: Freepik

Психотерапия становится все популярнее с годами, но даже несмотря на это часто люди с проблемами не обращаются к специалистам. Они считают, что их проблемы — это мелочи, ради которых не стоит идти к психологу. Однако за помощью нужно обращаться не тогда, когда боль становится невыносимой, а тогда, когда еще можно все легко исправить.

В каких случаях стоит идти к психологу

Вам кажется, что вы ходите по кругу

Если вы не можете решить проблему и будто просто ходите по кругу, стоит с ней обратиться к психологу. Например, это касается ситуаций, когда вы не можете долго работать на одном месте, и даже при хороших условиях постоянно увольняетесь. Или же если вам долго не удается построить счастливые отношения.

Вас все раздражает

Постоянное раздражение — это о нестабильном эмоциональном состоянии. Стоит разобраться, почему это произошло и как побороть такие симптомы. Ведь в конце концов раздражительность может перерасти в нечто гораздо более серьёзное и опасное для психики. Чтобы справиться с этим состоянием и снова почувствовать себя счастливым человеком, лучше пообщаться со специалистом.

Перепады настроения, которые трудно контролировать

Если вы замечали, что ваше приподнятое состояние резко меняется на подавленное или наоборот, а эмоции будто выходят из-под контроля — это сигнал, что пора идти к психологу. Специалисты отмечают, что изменчивость настроения может свидетельствовать о серьезных психологических проблемах и негативно влияет на отношения с близкими.

Постоянное чувство тревоги

Тревожность — это нормальная эмоция, но если вы не испытываете ее постоянно. Именно поэтому важно сначала понять разницу между здоровой тревогой как естественной реакцией на стрессовые события и нездоровой тревогой. Разобраться в этом поможет психолог.

Вы чувствуете себя несчастливым

Ощущение неудовлетворенности собственной жизнью может указывать на невыполненные базовые психологические потребности. Например, в уважении, принятии, безопасности или самореализации. Удовлетворить их несложно, важно лишь обратиться к психологу, который поможет со всем справиться.

