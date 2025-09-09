Настав час звернутися до психолога — які неочевидні сигнали вкажуть на це

Дівчина розмовляє з психологом. Фото: Freepik

Психотерапія стає все популярнішою з роками, але навіть попри це часто люди з проблемами не звертаються до фахівців. Вони вважають, що їхні негаразди — це дрібниці, заради яких не варто йти до психолога. Однак по допомогу потрібно звертатись не тоді, коли біль стає нестерпним, а тоді, коли ще можна все легко виправити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

В яких випадках варто йти до психолога

Вам здається, що ви ходите по колу

Якщо ви не можете розв'язувати проблему й ніби просто ходите по колу, варто з нею звернутися до психолога. Наприклад, це стосується ситуацій, коли ви не можете довго працювати на одному місці, і навіть при хороших умовах постійно звільняєтесь. Або ж якщо вам довго не вдається побудувати щасливі стосунки.

Вас все дратує

Постійне роздратування — це про нестабільний емоційний стан. Варто розібратися, чому це сталося і як побороти такі симптоми. Адже зрештою дратівливість може перерости у дещо набагато серйозніше та небезпечніше для психіки. Щоб впоратися з цим станом й знову відчути себе щасливою людиною, краще поспілкуватися з фахівцем.

Чоловік на прийомі у психолога. Фото: Freepik

Перепади настрою, які важко контролювати

Якщо ви помічали, що ваш піднесений стан різко змінюється до пригніченого чи навпаки, а емоції ніби виходять з-під контролю — це сигнал, що час йти до психолога. Фахівці зазначають, що мінливість настрою може свідчити про серйозні психологічні проблеми та негативно впливає на стосунки з близькими.

Постійне відчуття тривоги

Тривожність — це нормальна емоція, але якщо ви не відчуваєте її постійно. Саме тому важливо спочатку зрозуміти різницю між здоровою тривогою як природною реакцією на стресові події та нездоровою тривогою. Розібратись у цьому допоможе психолог.

Ви відчуваєте себе нещасливим

Відчуття незадоволеності власним життям може указувати на невиконані базові психологічні потреби. Наприклад, в повазі, прийнятті, безпеці чи самореалізації. Задовольнити їх нескладно, важливо лише звернутися до психолога, який допоможе з усім впоратися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи визначили ще один тип особистості. Це пояснило, чому деякі люди настільки відрізняються від інших.

Також ми розповідали про те, в яких випадках ніколи не варто просити вибачення. Психологи пояснили, коли це недоречно.