Любимый жест Уинстона Черчилля — что он означает

Любимый жест Уинстона Черчилля — что он означает

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:50
Что в Англии означает поднять два пальца вверх — любимый жест Черчилля
Уинстон Черчилль поднял два пальца вверх. Фото: Instagram

Англичане часто используют популярный жест victory, что в переводе означает "победа". Его просто обожал легендарный политик Уинстон Черчилль, поэтому поднятые вверх два пальца можно увидеть на многих фото с ним. Однако есть и еще одно значение этого популярного жеста.

Об этом пишет Знай.UA.

Что означает поднять вверх два пальца

Уинстон Черчилль часто использовал жест victory. Однако делал это политик по-разному. Иногда он поднимал два пальца ладонью к себе, а иногда — от себя. Кажется, что такая путаница — лишь случайность, однако на самом деле это не так. В Англии такой жест, обращенный тыльной стороной ладони к людям, приобретает оскорбительный характер.

Таким откровенным поступком Черчилль часто смущал своих помощников и вызывал восторг британских граждан. Ведь два пальца вверх, повернутые тыльной стороной ладони, показывали пренебрежение премьера к фашистским идеям Адольфа Гитлера. До сих пор в Британии такой жест остается неприличным, поэтому не стоит путать его с классическим жестом victory.

Що означає підняти два пальці вгору
Уинстон Черчилль показывает жест victory. Фото: Instagram

История появления жеста victory тянется еще со времен Столетней войны. Английские лучники для натягивания тетивы использовались два пальца: указательный и средний. Французы, с которыми шла война, рубили эти пальцы всем пленным из Британии. Английские же лучники в знак презрения показывали французам этот жест, когда выиграли битву при Кресе. Это напоминало, что их пальцы целы и противник проиграл.

Еще одна из версий гласит о том, что перед битвой при Азенкуре французы пригрозили отрубить англичанам пальцы. Однако после поражения Франции британцы победно поднимали два пальца вверх, тем самым раздражая своих противников. Так символическое изображение буквы V начало означать победу.

психология Англия Великобритания интересные факты победа
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
