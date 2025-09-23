Що в Англії означає підняти два пальці вгору — улюблений жест Черчилля

Вінстон Черчилль підняв два пальці вгору. Фото: Instagram

Англійці часто використовують популярний жест victory, що в перекладі означає "перемога". Його просто обожнював легендарний політик Вінстон Черчилль, тож підняті догори два пальці можна побачити на багатьох фото з ним. Однак є й ще одне значення цього популярного жесту.

Що означає підняти вгору два пальці

Вінстон Черчилль часто використовував жест victory. Однак робив це політик по-різному. Інколи він підіймав два пальці долонею до себе, а іноді — від себе. Здається, що така плутанина — лише випадковість, однак насправді це не так. В Англії такий жест, обернений тильною стороною долоні до людей, набуває образливого характеру.

Таким відвертим вчинком Черчилль часто бентежив своїх помічників та викликав захват британських громадян. Адже два пальці вгору, повернуті тильною стороною долоні, показували нехтування прем'єра до фашистських ідей Адольфа Гітлера. Досі у Британії такий жест залишається непристойним, тому не варто плутати його з класичним жестом victory.

Вінстон Черчилль показує жест victory. Фото: Getty Images

Історія появи жесту victory тягнеться ще з часів Столітньої війни. Англійські лучники для натягування тятиви використовувалися два пальці: вказівний і середній. Французи, з якими точилася війна, рубали ці пальці всім полоненим з Британії. Англійські ж лучники на знак презирства показували французам цей жест, коли виграли битву при Кресі. Це нагадувало, що їхні пальці цілі й противник програв.

Ще одна з версій свідчить про те, що перед битвою під Азенкуром французи пригрозили відрубати англійцям пальці. Однак після поразки Франції британці переможно підіймали два пальці вверх, тим самим дратуючи своїх супротивників. Так символічне зображення літери V почало означати перемогу.

