Украинские фамилии, указывающие на связь рода с церковью — проверьте свое

Украинские фамилии, связанные с церковью — что они означают
Некоторые украинские фамилии указывают на сильную связь предков с религией и церковью. Они подсказывают, что прежние поколения не просто верили в Бога, но и были священнослужителями.
Об этом говорится в материале, опубликованном на портале Азбука.
Какие украинские фамилии связаны с религией
Наши предки давали родовые имена, которые базировались на чертах характера, профессии или особенностях внешности. Поэтому по фамилии всегда можно было понять, о ком идет речь.
Ранее фамилии, которые давали украинцам, возникали из-за определенных черт характера, профессии или внешности. Таким образом удавалось выделить в человеке основное и сделать так, чтобы в разговоре было сразу понятно, о ком идет речь. Особенно важно в древности было отделить священнослужителей от обычных людей. Именно поэтому им давали особые фамилии.
Имена рода тех, кто был связан с Богом и церковью особой связью, сохранились и по сей день. Сейчас они уже не несут первоначального смысла, однако могут указать на то, кем когда-то были предки человека.
Есть несколько популярных церковных фамилий, которые давали служителям церкви:
- Певчий;
- Дьяченко;
- Дяченко;
- Дяк;
- Пономаренко;
- Пономарь;
- Паламар;
- Паламарчук.
Кроме того, ранее украинцам также давали фамилии, указывающие на определенный духовный чин. Однако это происходило только после окончания обучения в Могилянской Академии или семинарии. К ним относятся:
- Спасский;
- Никольский;
- Поводиякопопосухуходященский;
- Спасокукоцкий;
- Рождественский.
Такие фамилии означают, что род человека был не просто религиозным. Предки имели особую связь с Богом и посвящали этому всю свою жизнь.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии связаны с внешним видом. Они подчеркивали определенные черты человека.
Также мы рассказывали о том, какая украинская фамилия имеет царское происхождение. Она возникла во время греческой колонизации.
Читайте Новини.LIVE!