Українські прізвища, що вказують на зв'язок роду з церквою — перевірте своє

Деякі українські прізвища вказують на сильний зв'язок предків з релігією та церквою. Вони підказують, що колишні покоління не просто вірили у Бога, а й були священнослужителями.

Які українські прізвища пов'язані з релігією

Наші предки давали родові імена, які базувалися на рисах характеру, професії чи особливостях зовнішності. Тому за прізвищем завжди можна було зрозуміти, про кого йдеться.

Раніше прізвища, що давали українцям, виникали через певні риси характеру, професію чи зовнішність. Таким чином вдавалося виділити в людині основне та зробити так, аби в розмові було одразу зрозуміло, про кого йдеться. Особливо важливо в давнину було відділити священнослужителів від звичайних людей. Саме тому їм давали особливі прізвища.

Імена роду тих, хто був пов'язаний з Богом та церквою особливим зв'язком, збереглися й донині. Зараз вони вже не несуть первісного сенсу, однак можуть вказати на те, ким колись були предки людини.

Є кілька популярних церковних прізвищ, які давали служителям церкви:

Співак;

Дьяченко;

Дяченко;

Дяк;

Пономаренко;

Пономар;

Паламар;

Паламарчук.

Крім того, раніше українцям також давали прізвища, що вказували на певний духовний чин. Однак це ставалося лише після закінчення навчання у Могилянській Академії чи семінарії. До них належать:

Спаський;

Нікольський;

Поводіякопосухуходященський;

Спасокукоцький;

Рождественський тощо.

Такі прізвища означають, що рід людини був не просто релігійним. Предки мали особливий зв'язок з Богом та присвячували цьому все своє життя.

