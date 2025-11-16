Українське прізвище з історією — вказує на царський рід

Дівчина у грецькій сукні. Фото: Freepik

Прізвище може нести в собі таємниці роду, про які багато хто навіть не здогадується. Так деякі варіанти вказують на приналежність до того чи іншого соціального стану, інші імена роду — на професії, в яких наші предки були майстрами, а деякі прізвища й взагалі можуть свідчити про аристократичне походження.

Грецькі міста-колонії, що існували в Україні, залишили по собі слід в історії та культурі нашої держави. Зокрема, існує чимало прізвищ, що мають давньогрецьке походження, наприклад:

Габіда;

Бузовчук;

Балабан;

Яцько;

Мармур тощо.

Однак один з рідкісних варіантів не просто свідчить про грецьке коріння в роду, а може означати, що предки людини — давньогрецькі царі. Йдеться про прізвище Атамас.

Чоловік в давньогрецьких обладунках. Фото: Freepik

Таке родове ім'я походить від давньогрецького правителя Атамаса, який правив містом Охроменос. Згідно з однією з легенд, цей цар був прямим нащадком Прометея. Атамас відомий своїми невдалими шлюбами та проблемами, що виникали через це.

Однак є й інший варіант версії походження прізвища Атамас. Фахівці зазначають, що, можливо, таке ім'я роду походить від слова "отаман". Вони також додають, що приналежність людей з прізвищем Атамас до давньогрецького роду царів не доведено, а перша згадка про нього датується шістнадцятим століттям. Тоді як грецькі міста-колонії на території України існували у період до нашої ери.

