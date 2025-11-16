Відео
Українське прізвище з царським корінням — таке лише одне

Дата публікації: 16 листопада 2025 14:24
Оновлено: 14:26
Українське прізвище з історією — вказує на царський рід
Дівчина у грецькій сукні. Фото: Freepik

Прізвище може нести в собі таємниці роду, про які багато хто навіть не здогадується. Так деякі варіанти вказують на приналежність до того чи іншого соціального стану, інші імена роду — на професії, в яких наші предки були  майстрами, а деякі прізвища й взагалі можуть свідчити про аристократичне походження.

Про це пише "Телеграф".

Читайте також:

Яке українське прізвище вказує на царський рід

Грецькі міста-колонії, що існували в Україні, залишили по собі слід в історії та культурі нашої держави. Зокрема, існує чимало прізвищ, що мають давньогрецьке походження, наприклад:

  • Габіда;
  • Бузовчук;
  • Балабан;
  • Яцько;
  • Мармур тощо.

Однак один з рідкісних варіантів не просто свідчить про грецьке коріння в роду, а може означати, що предки людини — давньогрецькі царі. Йдеться про прізвище Атамас.

Яке прізвище вказує на нащадка давньогрецьких царів
Чоловік в давньогрецьких обладунках. Фото: Freepik

Таке родове ім'я походить від давньогрецького правителя Атамаса, який правив містом Охроменос. Згідно з однією з легенд, цей цар був прямим нащадком Прометея. Атамас відомий своїми невдалими шлюбами та проблемами, що виникали через це.

Однак є й інший варіант версії походження прізвища Атамас. Фахівці зазначають, що, можливо, таке ім'я роду походить від слова "отаман". Вони також додають, що приналежність людей з прізвищем Атамас до давньогрецького роду царів не доведено, а перша згадка про нього датується шістнадцятим століттям. Тоді як грецькі міста-колонії на території України існували у період до нашої ери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські жіночі імена захищають від бід. Це справжні талісмани.

Також ми розповідали про те, які чоловічі та жіночі імена означають перемогу. Вони підійдуть сильним особистостям.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
