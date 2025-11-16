Видео
Украинская фамилия с царскими корнями — такая только одна

Украинская фамилия с царскими корнями — такая только одна

Дата публикации 16 ноября 2025 14:24
обновлено: 14:26
Украинская фамилия с историей — указывает на царский род
Девушка в греческом платье. Фото: Freepik

Фамилия может нести в себе тайны рода, о которых многие даже не догадываются. Так некоторые варианты указывают на принадлежность к тому или иному социальному сословию, другие имена рода — на профессии, в которых наши предки были мастерами, а некоторые фамилии и вообще могут свидетельствовать об аристократическом происхождении.

Об этом пишет "Телеграф".

Какая украинская фамилия указывает на царский род

Греческие города-колонии, существовавшие в Украине, оставили после себя след в истории и культуре нашего государства. В частности, существует немало фамилий, имеющих древнегреческое происхождение, например:

  • Габида;
  • Бузовчук;
  • Балабан;
  • Яцько;
  • Мрамор и тому подобное.

Однако один из редких вариантов не просто свидетельствует о греческих корнях в роду, а может означать, что предки человека — древнегреческие цари. Речь идет о фамилии Атамас.

Яке прізвище вказує на нащадка давньогрецьких царів
Мужчина в древнегреческих доспехах. Фото: Freepik

Такое родовое имя происходит от древнегреческого правителя Атамаса, который правил городом Охроменос. Согласно одной из легенд, этот царь был прямым потомком Прометея. Атамас известен своими неудачными браками и проблемами, возникавшими из-за этого.

Однако есть и другой вариант версии происхождения фамилии Атамас. Специалисты отмечают, что, возможно, такое имя рода происходит от слова "атаман". Они также добавляют, что принадлежность людей с фамилией Атамас к древнегреческому роду царей не доказана, а первое упоминание о нем датируется шестнадцатым веком. Тогда как греческие города-колонии на территории Украины существовали в период до нашей эры.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
