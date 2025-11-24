Українські прізвища, які давали людям з особливою зовнішністю — перевірте своє

Красива дівчина посміхається. Фото: Pexels

Українці в давнину часто отримували прізвища через зовнішній вигляд. Вони описували особливості рис обличчя чи тіла. Багато з цих імен роду є популярними й донині, хоча своє початкове значення вони вже давно втратили.

Які прізвища виникли через зовнішність

Багато українців зараз мають прізвище Дзюба (похідне від нього Дзюбій) чи Рябий (похідне від нього Рябчук). Вони з'явились через особливості шкіри людини. Наприклад, таке ім'я роду отримували ті, хто мав багато ластовиння. Також так характеризували людей, що перенесли інфекційні захворювання й відрізнялися деякими недоліками шкіри обличчя.

Чимало українців також мали прізвище Бородавка чи Бородавко. Часто їх отримували ті, хто страждав на прояви вірусу папіломи людини. Сьогодні найчастіше такі родові імена можна зустріти на Придніпров'ї.

Крім того, прізвища українцям часто давали й за відтінком шкіри:

Чорномаз;

Чорнокожа;

Смаглюк;

Смаглій.

Червоний, Червонюк чи Червоняк часто ставали прізвищами тих, хто любив випивати алкоголь. Такі імена роду виникли через те, що обличчя цих людей часто набувало червоного чи бурячкового відтінку.

Українці, які мали суху шкіру обличчя, отримували прізвища Рапатий, Рапатей, Рапатюк. А от люди, які мали опіки, отримували імена роду Горілий, Горілко, Піджарко, Печений. Найчастіше ці прізвища вигадували сусіди, які проживали поряд і бачили людину щодня.

