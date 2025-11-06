Українські прізвища, що в давнину давали позашлюбним дітям — чи є ваше серед них

Стародавні українські прізвища — які давали позашлюбним дітям
Українські прізвища — це як окремий вид мистецтва. Їх давали за багатьма ознаками: професією та родом занять, характером, зовнішнім виглядом чи навіть місцем проживання. До того ж особливі імена роду отримували позашлюбні діти.
Про це пише РадіоТрек.
Як давали прізвища позашлюбним дітям
Зараз дитина, що народилась не в шлюбі, — це не привід для осуду. Однак наші предки ставились до цього не так лояльно. Раніше позашлюбна вагітність вважалась гріхом та соромом. Саме тому до створення родових імен для незаконнонароджених дітей підходили з особливою увагою.
Під час хрещення ім'я малюкові давали за церковним календарем. А от по батькові дитина отримувала від свого хрещеного тата. Частіше за все малечі давали такі прізвища:
- Кривдюк;
- Кривтюк;
- Покровтюк.
Ці варіанти були найбільш популярними, однак не збереглися до сьогодні. Нерідко родові імена давали також за іменем матері. Саме такі прізвища багато українців мають й досі:
- Маланюк;
- Настенко;
- Марунчак;
- Олянчин;
- Маруняк;
- Мотренко;
- Гануляк;
- Марусяк;
- Маріяш;
- Маланчук;
- Фещин;
- Паращук;
- Катренко;
- Катеринюк та інші.
При цьому в давнину дитина могла змінити прізвище, якщо батько її визнавав. Крім того, бувало й таке, що немовля отримувало скорочене ім'я роду від чоловіка, якого вважали її татом. Наприклад, якщо чоловік був Калитовський, то дитина отримувала прізвище Литовський. Багато з цих варіантів популярні в Україні й донині.
