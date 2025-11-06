Відео
Стародавні українські прізвища — які давали позашлюбним дітям

Стародавні українські прізвища — які давали позашлюбним дітям

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:45
Оновлено: 12:00
Українські прізвища, що в давнину давали позашлюбним дітям — чи є ваше серед них
Жінка тримає дитину на руках. Фото: Pexels

Українські прізвища — це як окремий вид мистецтва. Їх давали за багатьма ознаками: професією та родом занять, характером, зовнішнім виглядом чи навіть місцем проживання. До того ж особливі імена роду отримували позашлюбні діти.

Про це пише РадіоТрек.

Як давали прізвища позашлюбним дітям

Зараз дитина, що народилась не в шлюбі, — це не привід для осуду. Однак наші предки ставились до цього не так лояльно. Раніше позашлюбна вагітність вважалась гріхом та соромом. Саме тому до створення родових імен для незаконнонароджених дітей підходили з особливою увагою.

Під час хрещення ім'я малюкові давали за церковним календарем. А от по батькові дитина отримувала від свого хрещеного тата. Частіше за все малечі давали такі прізвища: 

  • Кривдюк;
  • Кривтюк;
  • Покровтюк.
Які українські прізвища давали позашлюбним дітям
Мати тримає дитину. Фото: Pexels

Ці варіанти були найбільш популярними, однак не збереглися до сьогодні. Нерідко родові імена давали також за іменем матері. Саме такі прізвища багато українців мають й досі:

  • Маланюк;
  • Настенко;
  • Марунчак;
  • Олянчин;
  • Маруняк;
  • Мотренко;
  • Гануляк;
  • Марусяк;
  • Маріяш;
  • Маланчук;
  • Фещин;
  • Паращук;
  • Катренко;
  • Катеринюк та інші.

При цьому в давнину дитина могла змінити прізвище, якщо батько її визнавав. Крім того, бувало й таке, що немовля отримувало скорочене ім'я роду від чоловіка, якого вважали її татом. Наприклад, якщо чоловік був Калитовський, то дитина отримувала прізвище Литовський. Багато з цих варіантів популярні в Україні й донині.

українці психологія імена цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
