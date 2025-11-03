Відео
Україна
Головна Психологія Помилково вважаються російськими — красиві українські прізвища

Помилково вважаються російськими — красиві українські прізвища

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 17:17
Оновлено: 10:05
Українські прізвища, які плутають з російськими — їх носили козаки
Чоловік в українському національному одязі. Фото: Freepik

Прізвища та імена несуть в собі пам'ять всього роду. Вони передають особливий зв'язок з покоління в покоління. Та навіть попри те, що деякі прізвища мають глибоке українське коріння, їх помилково вважають російськими.

Про це пише ТСН.

Які українські прізвища вважають російськими

Родові імена із суфіксами -ов(-ова), -ев(-ева) датуються ще 1638 роком. Вони належали козакам та є істинно українськими, однак досі багато хто вважає їх російськими.

Як зазначає мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища", суфікси -ов(-ова), -ев(-ева) є не лише у російській мові. Вони також притаманні й українській мові. Відповідно прізвища з такими суфіксами також будуть винятково українськими. Наприклад, йдеться про такі варіанти:

  • Грицайов;
  • Грицьков;
  • Довбишов;
  • Дроздов;
  • Іськов;
  • Каськов;
  • Охремов;
  • Панасов;
  • Тимков;
  • Шевцов;
  • Якимов.
Які прізвища є істинно українськими
Хлопець в українському одязі. Фото: Freepik

Ці варіанти прізвищ залишились ще з козацьких часів та зберегли в собі українську історію. Саме тому не можна забувати їх чи плутати. Це не просто успадкована частина імені людини. Прізвище допомагає ідентифікувати особистість та зв'язує її з історією й культурою роду. Саме тому нерідко українські прізвища намагались видати за російські чи взагалі змінити.

Є чимало прикладів, коли ім'я роду зросійщували та навіть забороняли. Особливо яскраво це відбувалось в СРСР. Багато українських прізвищ переписували на більш радянський манер, наприклад:

  • Грабар — Грабарьов;
  • Чоботар — Чеботарьов;
  • Різник — Рєзніков;
  • Швець — Шевцов;
  • Чумак — Чумаков.

Радянська влада прагнула знищити національну відмінність українців й розуміла, наскільки важливим було прізвище. Змінюючи ім'я роду, намагались повністю стерти українську ідентичність. Саме тому важливо не забувати про історію прізвища та його справжнє походження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які імена мають погану енергетику. Так краще не називати дітей.

Також ми розповідали про те, яким жінкам та чоловікам ніколи не щастить. Вся справа в імені.

українці психологія імена цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
