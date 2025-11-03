Украинские фамилии, которые путают с русскими — их носили казаки

Ошибочно считающиеся русскими —красивые украинские фамилии
Фамилии и имена несут в себе память всего рода. Они передают особую связь из поколения в поколение. Но даже несмотря на то, что некоторые фамилии имеют глубокие украинские корни, их ошибочно считают русскими.
Об этом пишет ТСН.
Какие украинские фамилии считают русскими
Родовые имена с суффиксами -ов(-ова), -ев(-ева) датируются еще 1638 годом. Они принадлежали казакам и являются истинно украинскими, однако до сих пор многие считают их российскими.
Как отмечает языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии", суффиксы -ов(-ова), -ев(-ева) есть не только в русском языке. Они также присущи и украинскому языку. Соответственно фамилии с такими суффиксами также будут исключительно украинскими. Например, речь идет о таких вариантах:
- Грицайов;
- Грицьков;
- Довбишов;
- Дроздов;
- Іськов;
- Каськов;
- Охремов;
- Панасов;
- Тимков;
- Шевцов;
- Якимов.
Эти варианты фамилий остались еще с казацких времен и сохранили в себе украинскую историю. Именно поэтому нельзя забывать их или путать. Это не просто унаследованная часть имени человека. Фамилия помогает идентифицировать личность и связывает ее с историей и культурой рода. Именно поэтому нередко украинские фамилии пытались выдать за русские или вообще изменить.
Есть немало примеров, когда имя рода русифицировали и даже запрещали. Особенно ярко это происходило в СССР. Многие украинские фамилии переписывали на более советский манер, например:
- Грабар — Грабарьов;
- Чоботар — Чеботарьов;
- Різник — Рєзніков;
- Швець — Шевцов;
- Чумак — Чумаков.
Советская власть стремилась уничтожить национальное отличие украинцев и понимала, насколько важной была фамилия. Меняя имя рода, пытались полностью стереть украинскую идентичность. Именно поэтому важно не забывать об истории фамилии и ее настоящем происхождении.
