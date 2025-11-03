Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Ошибочно считающиеся русскими —красивые украинские фамилии

Ошибочно считающиеся русскими —красивые украинские фамилии

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 17:17
обновлено: 10:05
Украинские фамилии, которые путают с русскими — их носили казаки
Мужчина в украинской национальной одежде. Фото: Freepik

Фамилии и имена несут в себе память всего рода. Они передают особую связь из поколения в поколение. Но даже несмотря на то, что некоторые фамилии имеют глубокие украинские корни, их ошибочно считают русскими.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие украинские фамилии считают русскими

Родовые имена с суффиксами -ов(-ова), -ев(-ева) датируются еще 1638 годом. Они принадлежали казакам и являются истинно украинскими, однако до сих пор многие считают их российскими.

Как отмечает языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии", суффиксы -ов(-ова), -ев(-ева) есть не только в русском языке. Они также присущи и украинскому языку. Соответственно фамилии с такими суффиксами также будут исключительно украинскими. Например, речь идет о таких вариантах:

  • Грицайов;
  • Грицьков;
  • Довбишов;
  • Дроздов;
  • Іськов;
  • Каськов;
  • Охремов;
  • Панасов;
  • Тимков;
  • Шевцов;
  • Якимов.
Які прізвища є істинно українськими
Парень в украинской одежде. Фото: Freepik

Эти варианты фамилий остались еще с казацких времен и сохранили в себе украинскую историю. Именно поэтому нельзя забывать их или путать. Это не просто унаследованная часть имени человека. Фамилия помогает идентифицировать личность и связывает ее с историей и культурой рода. Именно поэтому нередко украинские фамилии пытались выдать за русские или вообще изменить.

Есть немало примеров, когда имя рода русифицировали и даже запрещали. Особенно ярко это происходило в СССР. Многие украинские фамилии переписывали на более советский манер, например:

  • Грабар — Грабарьов;
  • Чоботар — Чеботарьов;
  • Різник — Рєзніков;
  • Швець — Шевцов;
  • Чумак — Чумаков.

Советская власть стремилась уничтожить национальное отличие украинцев и понимала, насколько важной была фамилия. Меняя имя рода, пытались полностью стереть украинскую идентичность. Именно поэтому важно не забывать об истории фамилии и ее настоящем происхождении.

Напомним, ранее мы писали о том, какие имена имеют плохую энергетику. Так лучше не называть детей.

Также мы рассказывали о том, каким женщинам и мужчинам никогда не везет. Все дело в имени.

украинцы психология имена интересные факты фамилия
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации