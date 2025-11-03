Украинские фамилии, которые путают с русскими — их носили казаки

Мужчина в украинской национальной одежде. Фото: Freepik

Фамилии и имена несут в себе память всего рода. Они передают особую связь из поколения в поколение. Но даже несмотря на то, что некоторые фамилии имеют глубокие украинские корни, их ошибочно считают русскими.

Об этом пишет ТСН.

Какие украинские фамилии считают русскими

Родовые имена с суффиксами -ов(-ова), -ев(-ева) датируются еще 1638 годом. Они принадлежали казакам и являются истинно украинскими, однако до сих пор многие считают их российскими.

Как отмечает языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии", суффиксы -ов(-ова), -ев(-ева) есть не только в русском языке. Они также присущи и украинскому языку. Соответственно фамилии с такими суффиксами также будут исключительно украинскими. Например, речь идет о таких вариантах:

Грицайов;

Грицьков;

Довбишов;

Дроздов;

Іськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Якимов.

Парень в украинской одежде. Фото: Freepik

Эти варианты фамилий остались еще с казацких времен и сохранили в себе украинскую историю. Именно поэтому нельзя забывать их или путать. Это не просто унаследованная часть имени человека. Фамилия помогает идентифицировать личность и связывает ее с историей и культурой рода. Именно поэтому нередко украинские фамилии пытались выдать за русские или вообще изменить.

Есть немало примеров, когда имя рода русифицировали и даже запрещали. Особенно ярко это происходило в СССР. Многие украинские фамилии переписывали на более советский манер, например:

Грабар — Грабарьов;

Чоботар — Чеботарьов;

Різник — Рєзніков;

Швець — Шевцов;

Чумак — Чумаков.

Советская власть стремилась уничтожить национальное отличие украинцев и понимала, насколько важной была фамилия. Меняя имя рода, пытались полностью стереть украинскую идентичность. Именно поэтому важно не забывать об истории фамилии и ее настоящем происхождении.

