Какими именами лучше не называть детей — рейтинг худших вариантов

Девочка улыбается. Фото: Pexels

Выбор имени для ребенка — это важный шаг, к которому стоит ответственно подойти. Ведь оно не просто должно звучать приятно, но и должно нести хороший смысл. Имя наделяет энергетикой, с которой человек идет по жизни, и есть несколько вариантов, которыми лучше не называть детей.

Об этом пишет Express.

Реклама

Читайте также:

Как лучше не называть детей

Мэллори (Mallory)

Это женское имя происходит от старофранцузского maleüré, что означает "несчастная". Оно притягивает неудачи в жизнь человека и может стать настоящим магнитом для бед. Родителям лучше выбрать другой вариант для дочери.

Мара (Mara)

Это женское имя в переводе с иврита означает "горечь". Кроме того, значение имени у славян несколько жуткое — "смерть", "призрак", "обман". Марой также называли древнюю богиню смерти, кошмаров и болезней. Поэтому такое имя станет едва ли не худшим вариантом для девочки.

Тристан (Tristan)

Это имя происходит от французского triste и означает "грустный" или "меланхоличный". Не стоит так называть сына, если вы не хотите, чтобы всю жизнь его преследовали неурядицы и неудачи.

Мальчик держит одуванчик в руках. Фото: Pexels

Долорес (Dolores)

Это испанское имя звучит волшебно, однако в переводе оно означает "печаль" или "скорбь". А вот с латинского dolor означает "боль" и "страдание". Не стоит так называть дочь, ведь негативная энергетика может стать ее постоянным спутником по жизни.

Клавдия (Claudia)

Такое женское имя происходит от латинского claudus, что означает "хромой" или "поврежденный". Во взрослом возрасте такой человек будет терпеливо переносить трудности, а их на долю может выпасть немало, ведь это имя напоминает магнит для бед.

Сесилия (Cecilia)

Это женское имя итальянского происхождения. Оно означает "слепая" или "скрытая". Если назвать девочку таким именем, то она может постоянно попадать в неприятности из-за неспособности видеть плохих людей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие мужские и женские имена притягивают неудачи. Этим людям не везет по жизни.

Также мы рассказывали об именах женщин, которые никогда не предадут в отношениях. Это надежные и верные партнерши.