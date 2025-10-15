Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как лучше не называть детей — топ имен с плохой энергетикой

Как лучше не называть детей — топ имен с плохой энергетикой

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 14:04
Какими именами лучше не называть детей — рейтинг худших вариантов
Девочка улыбается. Фото: Pexels

Выбор имени для ребенка — это важный шаг, к которому стоит ответственно подойти. Ведь оно не просто должно звучать приятно, но и должно нести хороший смысл. Имя наделяет энергетикой, с которой человек идет по жизни, и есть несколько вариантов, которыми лучше не называть детей.

Об этом пишет Express.

Реклама
Читайте также:

Как лучше не называть детей

Мэллори (Mallory)

Это женское имя происходит от старофранцузского maleüré, что означает "несчастная". Оно притягивает неудачи в жизнь человека и может стать настоящим магнитом для бед. Родителям лучше выбрать другой вариант для дочери.

Мара (Mara)

Это женское имя в переводе с иврита означает "горечь". Кроме того, значение имени у славян несколько жуткое — "смерть", "призрак", "обман". Марой также называли древнюю богиню смерти, кошмаров и болезней. Поэтому такое имя станет едва ли не худшим вариантом для девочки.

Тристан (Tristan)

Это имя происходит от французского triste и означает "грустный" или "меланхоличный". Не стоит так называть сына, если вы не хотите, чтобы всю жизнь его преследовали неурядицы и неудачи.

Якими іменами краще не називати дітей
Мальчик держит одуванчик в руках. Фото: Pexels

Долорес (Dolores)

Это испанское имя звучит волшебно, однако в переводе оно означает "печаль" или "скорбь". А вот с латинского dolor означает "боль" и "страдание". Не стоит так называть дочь, ведь негативная энергетика может стать ее постоянным спутником по жизни.

Клавдия (Claudia)

Такое женское имя происходит от латинского claudus, что означает "хромой" или "поврежденный". Во взрослом возрасте такой человек будет терпеливо переносить трудности, а их на долю может выпасть немало, ведь это имя напоминает магнит для бед.

Сесилия (Cecilia)

Это женское имя итальянского происхождения. Оно означает "слепая" или "скрытая". Если назвать девочку таким именем, то она может постоянно попадать в неприятности из-за неспособности видеть плохих людей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие мужские и женские имена притягивают неудачи. Этим людям не везет по жизни.

Также мы рассказывали об именах женщин, которые никогда не предадут в отношениях. Это надежные и верные партнерши.

дети психология имена советы интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации