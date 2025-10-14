Имена самых больших неудачников среди мужчин и женщин — кто попал в список

Мужчина и женщина стоят рядом. Фото: Freepik

Некоторые имена притягивают к своим владельцам неудачу. Такие люди постоянно сталкиваются с различными трудностями и не могут достичь успеха ни в карьере, ни в личной жизни.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Имена мужчин, которым не везет

Кирилл

Мужчинам с этим именем трудно найти себе место под солнцем. Они не просто не могут достичь желаемого, но и теряют то, что уже имеют. Самая большая проблема таких личностей в том, что они стремятся во что бы то ни стало достичь успеха. Именно это и играет с ними в злую шутку. Кирилл редко когда просчитывает все заранее или думает о рисках из-за этого он постоянно наталкивается на неприятности.

Олег

Такие мужчины предпочитают полагаться во всем на удачу, однако ее у них совсем нет. Такие личности часто ленятся прилагать к чему-то усилия и считают, что одного их желания достичь успеха вполне достаточно. Однако такой подход к жизни заставляет Олегов каждый раз терпеть неудачу и начинать все заново.

Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Фото: Freepik

Имена женщин-неудачниц

Анастасия

Женщины с этим именем очень амбициозны и могут достичь успеха, однако их желание иметь все и сразу часто вредит. Неудачи будто преследуют Анастасий во всем. К тому же упрямство только заставляет таких личностей страдать. Они не свернут на легкий путь, если уже выбрали сложный, даже когда поняли собственную ошибку.

Ирина

Женщины с этим именем часто бывают неуверенны в себе и не чувствуют правильного момента, когда стоит действовать. Иринам не удается достичь высот и потому, что они часто выбирают себе роли второго плана. Такие женщины не могут поверить в собственную значимость и судьба постоянно подбрасывает им сложные испытания.

