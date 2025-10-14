Відео
Україна
Найбільші невдахи — імена жінок й чоловіків, яким не щастить

Найбільші невдахи — імена жінок й чоловіків, яким не щастить

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:01
Імена найбільших невдах серед чоловіків й жінок — хто потрапив у список
Чоловік і жінка стоять поруч. Фото: Freepik

Деякі імена притягують до своїх власників невдачу. Такі люди постійно постають перед різними труднощами та не можуть досягнути успіху ані в кар'єрі, ані в особистому житті.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.



Імена чоловіків, яким не щастить

Кирило

Чоловікам з цим іменем важко знайти собі місце під сонцем. Вони не просто не можуть досягнути бажаного, а й втрачають те, що вже мають. Найбільша проблема таких особистостей в тому, що вони прагнуть будь-що досягнути успіху. Саме це й грає з ними у злий жарт. Кирило рідко коли прораховує все наперед чи думає про ризики через це він постійно натрапляє на неприємності.

Олег

Такі чоловіки віддають перевагу покладатись у всьому на удачу, однак її у них зовсім немає. Такі особистості часто лінуються докладати до чогось зусиль й вважають, що одного їхнього бажання досягнути успіху цілком достатньо. Однак такий підхід до життя змушує Олегів щоразу зазнавати невдачі та починати все заново.

Імена чоловіків і жінок, яким не щастить
Чоловік і жінка дивляться одне на одного. Фото: Freepik

Імена жінок-невдах

Анастасія

Жінки з цим іменем дуже амбітні та можуть досягнути успіху, однак їхнє бажання мати все й одразу часто шкодить. Невдачі ніби переслідують Анастасій у всьому. До того ж впертість лише змушує таких особистостей страждати. Вони не звернуть на легкий шлях, якщо вже обрали складний, навіть коли зрозуміли власну помилку.

Ірина

Жінки з цим іменем часто бувають невпевнені в собі й не відчувають правильного моменту, коли варто діяти. Іринам не вдається досягнути висот й через те, що вони часто обирають собі ролі другого плану. Такі жінки не можуть повірити у власну значущість та й доля постійно підкидає їм складні випробування.

психологія жінки імена цікаві факти чоловіки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
