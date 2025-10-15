Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як краще не називати дітей — топ імен з поганою енергетикою

Як краще не називати дітей — топ імен з поганою енергетикою

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:04
Якими іменами краще не називати дітей — рейтинг найгірших варіантів
Дівчинка посміхається. Фото: Pexels

Вибір імені для дитини — це важливий крок, до якого варто відповідально підійти. Адже воно не просто має звучати приємно, а й повинно нести хороший сенс. Ім'я наділяє енергетикою, з якою людина йде по життю, і є кілька варіантів, якими краще не називати дітей.

Про це пише Express.

Реклама
Читайте також:

Як краще не називати дітей

Меллорі (Mallory)

Це жіноче ім'я походить від старофранцузького maleüré, що означає "нещасна". Воно притягує невдачі в життя людини та може стати справжнім магнітом для бід. Батькам краще обрати інший варіант для донечки.

Мара (Mara)

Це жіноче ім'я у перекладі з івриту означає "гіркота". Крім того, значення імені у слов'ян дещо моторошне — "смерть", "привид", "омана". Марою також називали давню богиню смерті, кошмарів та хвороб. Тож таке ім'я стане чи не найгіршим варіантом для дівчинки.

Трістан (Tristan)

Це ім'я походить від французького triste й означає "сумний" або "меланхолійний". Не варто так називати сина, якщо ви не хочете, аби все життя його переслідували негаразди та невдачі.

Якими іменами краще не називати дітей
Хлопчик тримає кульбабу в руках. Фото: Pexels

Долорес (Dolores)

Це іспанське ім'я звучить чарівно, однак в перекладі воно означає "печаль" чи "скорбота". А от з латинської dolor означає "біль" та "страждання". Не варто так називати дочку, адже негативна енергетика може стати її постійним супутником по життю.

Клавдія (Claudia)

Таке жіноче ім'я походить від латинського claudus, що означає "кульгавий" або "пошкоджений". У дорослому віці така людина буде терпляче переносити труднощі, а їх на долю може випасти чимало, адже це ім'я нагадує магніт для бід.

Сесілія (Cecilia)

Це жіноче ім'я італійського походження. Воно означає "сліпа" або "прихована". Якщо назвати дівчинку таким іменем, то вона може постійно потрапляти в халепи через нездатність бачити поганих людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які чоловічі та жіночі імена притягують невдачі. Цим людям не щастить по життю.

Також ми розповідали про імена жінок, що ніколи не зрадять у стосунках. Це надійні та вірні партнерки.

діти психологія імена поради цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації