Якими іменами краще не називати дітей — рейтинг найгірших варіантів

Дівчинка посміхається. Фото: Pexels

Вибір імені для дитини — це важливий крок, до якого варто відповідально підійти. Адже воно не просто має звучати приємно, а й повинно нести хороший сенс. Ім'я наділяє енергетикою, з якою людина йде по життю, і є кілька варіантів, якими краще не називати дітей.

Про це пише Express.

Реклама

Читайте також:

Як краще не називати дітей

Меллорі (Mallory)

Це жіноче ім'я походить від старофранцузького maleüré, що означає "нещасна". Воно притягує невдачі в життя людини та може стати справжнім магнітом для бід. Батькам краще обрати інший варіант для донечки.

Мара (Mara)

Це жіноче ім'я у перекладі з івриту означає "гіркота". Крім того, значення імені у слов'ян дещо моторошне — "смерть", "привид", "омана". Марою також називали давню богиню смерті, кошмарів та хвороб. Тож таке ім'я стане чи не найгіршим варіантом для дівчинки.

Трістан (Tristan)

Це ім'я походить від французького triste й означає "сумний" або "меланхолійний". Не варто так називати сина, якщо ви не хочете, аби все життя його переслідували негаразди та невдачі.

Хлопчик тримає кульбабу в руках. Фото: Pexels

Долорес (Dolores)

Це іспанське ім'я звучить чарівно, однак в перекладі воно означає "печаль" чи "скорбота". А от з латинської dolor означає "біль" та "страждання". Не варто так називати дочку, адже негативна енергетика може стати її постійним супутником по життю.

Клавдія (Claudia)

Таке жіноче ім'я походить від латинського claudus, що означає "кульгавий" або "пошкоджений". У дорослому віці така людина буде терпляче переносити труднощі, а їх на долю може випасти чимало, адже це ім'я нагадує магніт для бід.

Сесілія (Cecilia)

Це жіноче ім'я італійського походження. Воно означає "сліпа" або "прихована". Якщо назвати дівчинку таким іменем, то вона може постійно потрапляти в халепи через нездатність бачити поганих людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які чоловічі та жіночі імена притягують невдачі. Цим людям не щастить по життю.

Також ми розповідали про імена жінок, що ніколи не зрадять у стосунках. Це надійні та вірні партнерки.