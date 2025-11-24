Видео
Видео

Какие украинские фамилии связаны с внешностью — подборка

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 15:01
обновлено: 10:10
Украинские фамилии, которые давали людям с особой внешностью — проверьте свою
Красивая девушка улыбается. Фото: Pexels

Украинцы в древности часто получали фамилии из-за внешнего вида. Они описывали особенности черт лица или тела. Многие из этих имен рода являются популярными и по сей день, хотя свое первоначальное значение они уже давно потеряли.

Об этом пишет ТСН.

Какие фамилии возникли из-за внешности

Многие украинцы сейчас имеют фамилию Дзюба (производное от него Дзюбий) или Рябый (производное от него Рябчук). Они появились из-за особенностей кожи человека. Например, такое имя рода получали те, кто имел много веснушек. Также так характеризовали людей, перенесших инфекционные заболевания и отличавшихся некоторыми недостатками кожи лица.

Многие украинцы также имели фамилию Бородавка или Бородавко. Часто их получали те, кто страдал проявлениями вируса папилломы человека. Сегодня чаще всего такие родовые имена можно встретить на Приднепровье.

Кроме того, фамилии украинцам часто давали и по оттенку кожи:

  • Черномаз;
  • Чернокожий;
  • Смаглюк;
  • Смаглий.

Червоный, Червонюк или Червоняк часто становились фамилиями тех, кто любил выпивать алкоголь. Такие имена рода возникли из-за того, что лицо этих людей часто приобретало красный или свекольный оттенок.

Украинцы, которые имели сухую кожу лица, получали фамилии Рапатый, Рапатей, Рапатюк. А вот люди, которые имели ожоги, получали имена рода Горелый, Горелко, Поджарко, Печеный. Чаще всего эти фамилии придумывали соседи, которые проживали рядом и видели человека ежедневно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии указывают на криминальное прошлое. Они появились из-за плохой репутации.

Также мы рассказывали о том, какая украинская фамилия указывает на род царей. Она имеет древнегреческое происхождение.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
