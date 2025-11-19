Фамилии, указывающие на связь с криминалом — проверьте свой род

Украинские фамилии, что указывают на криминальное прошлое
Украинские фамилии — это не просто имя рода, а настоящий признак того, кем был человек. В древности их давали из-за характера, внешности или профессии. Среди многих украинских фамилий есть и такие, которые намекали на связь их носителей с криминальным миром.
Какие украинские фамилии указывают на связь с криминалом
В древности фамилии нередко давали по репутации человека. Впоследствии это имя рода укоренялось и передавалось потомкам. Часто такие варианты описывали деятельность человека. Например, намекали на его причастность к незаконным делам. Также фамилия могла выдавать мошенника и указывать на то, что с такой личностью лучше не иметь дел.
Украинцам, которые имели сомнительную репутацию, давали такие фамилии:
- Злодійчук;
- Крадій;
- Кошелєв;
- Шахрай;
- Шахранюк;
- Обманюк;
- Хитрун;
- Убийвовк;
- Заруба;
- Рубан;
- Ланцюжний;
- Каторжан;
- Сибіряк;
- Бродяга;
- Левенець;
- Дейнека;
- Бродимир;
- Гайдамака;
- Нестійло;
- Нестримний;
- Товченко;
- Сидаль;
- Сердюк.
Такие фамилии могли стать своеобразными "ярлыками". Они подчеркивали причастность людей к нарушениям закона, тяжелую судьбу или непокорный характер. Однако не всегда фамилия означала реальную причастность к преступлениям. Иногда она могла быть просто неудачной шуткой или народной характеристикой. Именно поэтому не стоит сразу же считать, что в вашем роду были нарушители закона, если у вас есть одна из этих фамилий.
