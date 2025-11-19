Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Украинские фамилии, что указывают на криминальное прошлое

Украинские фамилии, что указывают на криминальное прошлое

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:12
обновлено: 14:38
Фамилии, указывающие на связь с криминалом — проверьте свой род
Мужчина со шрамом на лице. Фото: Pexels

Украинские фамилии — это не просто имя рода, а настоящий признак того, кем был человек. В древности их давали из-за характера, внешности или профессии. Среди многих украинских фамилий есть и такие, которые намекали на связь их носителей с криминальным миром.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Какие украинские фамилии указывают на связь с криминалом

В древности фамилии нередко давали по репутации человека. Впоследствии это имя рода укоренялось и передавалось потомкам. Часто такие варианты описывали деятельность человека. Например, намекали на его причастность к незаконным делам. Также фамилия могла выдавать мошенника и указывать на то, что с такой личностью лучше не иметь дел.

Які українські прізвища давали злочинцям
Мужчина в тюрьме. Фото: Pexels

Украинцам, которые имели сомнительную репутацию, давали такие фамилии:

  • Злодійчук;
  • Крадій;
  • Кошелєв;
  • Шахрай;
  • Шахранюк;
  • Обманюк;
  • Хитрун;
  • Убийвовк;
  • Заруба;
  • Рубан;
  • Ланцюжний;
  • Каторжан;
  • Сибіряк;
  • Бродяга;
  • Левенець;
  • Дейнека;
  • Бродимир;
  • Гайдамака;
  • Нестійло;
  • Нестримний;
  • Товченко;
  • Сидаль;
  • Сердюк.

Такие фамилии могли стать своеобразными "ярлыками". Они подчеркивали причастность людей к нарушениям закона, тяжелую судьбу или непокорный характер. Однако не всегда фамилия означала реальную причастность к преступлениям. Иногда она могла быть просто неудачной шуткой или народной характеристикой. Именно поэтому не стоит сразу же считать, что в вашем роду были нарушители закона, если у вас есть одна из этих фамилий.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали внебрачным детям. Эти украинские варианты актуальны до сих пор.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фамилии считают русскими. На самом деле это не так.

психология имена Криминал интересные факты фамилия
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации