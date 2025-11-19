Фамилии, указывающие на связь с криминалом — проверьте свой род

Мужчина со шрамом на лице. Фото: Pexels

Украинские фамилии — это не просто имя рода, а настоящий признак того, кем был человек. В древности их давали из-за характера, внешности или профессии. Среди многих украинских фамилий есть и такие, которые намекали на связь их носителей с криминальным миром.

В древности фамилии нередко давали по репутации человека. Впоследствии это имя рода укоренялось и передавалось потомкам. Часто такие варианты описывали деятельность человека. Например, намекали на его причастность к незаконным делам. Также фамилия могла выдавать мошенника и указывать на то, что с такой личностью лучше не иметь дел.

Мужчина в тюрьме. Фото: Pexels

Украинцам, которые имели сомнительную репутацию, давали такие фамилии:

Злодійчук;

Крадій;

Кошелєв;

Шахрай;

Шахранюк;

Обманюк;

Хитрун;

Убийвовк;

Заруба;

Рубан;

Ланцюжний;

Каторжан;

Сибіряк;

Бродяга;

Левенець;

Дейнека;

Бродимир;

Гайдамака;

Нестійло;

Нестримний;

Товченко;

Сидаль;

Сердюк.

Такие фамилии могли стать своеобразными "ярлыками". Они подчеркивали причастность людей к нарушениям закона, тяжелую судьбу или непокорный характер. Однако не всегда фамилия означала реальную причастность к преступлениям. Иногда она могла быть просто неудачной шуткой или народной характеристикой. Именно поэтому не стоит сразу же считать, что в вашем роду были нарушители закона, если у вас есть одна из этих фамилий.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали внебрачным детям. Эти украинские варианты актуальны до сих пор.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фамилии считают русскими. На самом деле это не так.