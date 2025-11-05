Видео
Психологи назвали шесть типов харизмы — какой у вас

Дата публикации 5 ноября 2025 17:50
обновлено: 09:54
Какие типы харизмы существуют — узнайте, чем особенны именно вы
Девушка смеется. Фото: Pexels

Некоторые люди притягивают к себе окружающих как магнит. Они обладают особой энергией и умело пользуются ею. Речь идет о харизме — именно это качество позволяет привлекать к себе внимание. Психологи выделяют шесть типов харизмы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие есть типы харизмы

Яркая соблазнительная харизма

Такие люди имеют особый магнетизм благодаря своей энергии и обаянию. Этим личностям даже не нужно ничего делать для того, чтобы другие обращали на них внимание.

Холодная харизма

Люди с таким типом харизмы очень спокойны и умеют держать дистанцию. Эти личности могут показаться недоступными, но именно поэтому они вызывают уважение.

Уютная харизма

Личности с уютной харизмой очень мягкие и добрые. Они не стремятся получить власть, однако стремительно продвигаются по карьерной лестнице. Это удается им благодаря способности создавать вокруг себя атмосферу доверия.

Як дізнатись свій тип харизми
Девушка улыбается. Фото: Pexels

Доминантная харизма

Такие люди имеют сильную энергетику и авторитарный потенциал. Это настоящие лидеры, которые берут на себя ответственность и умеют наставлять других. Эти личности уверены в себе и это вызывает уважение.

Провокационная харизма

Люди с провокационной харизмой обычно нарушают социальные нормы, чем привлекают к себе внимание. Они могут манипулировать своей привлекательностью и часто ведут беззаботный образ жизни.

Деструктивная харизма

Этот тип харизмы проявляется в частых манипуляциях другими ради достижения собственных целей. Люди с деструктивной харизмой могут быть токсичными. Они намеренно кажутся менее умными, чем есть на самом деле.

Напомним, ранее мы писали о том, какой тип личности является уникальным. Он сочетает в себе несколько ярких черт.

Также мы рассказывали о том, как определить свои сильные стороны. Это поможет достичь успеха в карьере.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
