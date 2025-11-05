Відео
Психологи назвали шість типів харизми — який у вас

Психологи назвали шість типів харизми — який у вас

Дата публікації: 5 листопада 2025 17:50
Оновлено: 21:27
Які типи харизми існують — дізнайтеся, чим особливі саме ви
Дівчина сміється. Фото: Pexels

Деякі люди притягують до себе оточуючих, мов магніт. Вони мають особливу енергію та вміло користуються нею. Йдеться про харизму — саме ця якість дає змогу привертати до себе увагу. Психологи виділяють шість типів харизми.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які є типи харизми

Яскрава спокуслива харизма

Такі люди мають особливий магнетизм завдяки своїй енергії та чарівності. Цим особистостям навіть не потрібно нічого робити для того, аби інші звертали на них увагу.

Холодна харизма

Люди з таким типом харизми дуже спокійні та вміють тримати дистанцію. Ці особистості можуть здатися недоступними, але саме через це вони викликають повагу.

Затишна харизма

Особистості із затишною харизмою дуже м'які та добрі. Вони не прагнуть отримати владу, однак стрімко просуваються по кар'єрних сходах. Це вдається їм завдяки здатності створювати навколо себе атмосферу довіри.

Як дізнатись свій тип харизми
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Домінантна харизма

Такі люди мають сильну енергетику та авторитарний потенціал. Це справжні лідери, які беруть на себе відповідальність та вміють наставляти інших. Ці особистості впевнені в собі й це викликає повагу.

Провокаційна харизма

Люди з провокаційною харизмою зазвичай порушують соціальні норми, чим привертають до себе увагу. Вони можуть маніпулювати своєю привабливістю і часто ведуть безтурботний спосіб життя.

Деструктивна харизма

Цей тип харизми проявляється у частих маніпуляціях іншими заради досягнення власних цілей. Люди з деструктивною харизмою можуть бути токсичними. Вони навмисно здаються менш розумними, ніж є насправді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який тип особистості є унікальним. Він поєднує в собі кілька яскравих рис.

Також ми розповідали про те, як визначити свої сильні сторони. Це допоможе досягнути успіху в кар'єрі.

психологія поради характер цікаві факти особистість
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
