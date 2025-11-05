Які типи харизми існують — дізнайтеся, чим особливі саме ви

Дівчина сміється. Фото: Pexels

Деякі люди притягують до себе оточуючих, мов магніт. Вони мають особливу енергію та вміло користуються нею. Йдеться про харизму — саме ця якість дає змогу привертати до себе увагу. Психологи виділяють шість типів харизми.

Які є типи харизми

Яскрава спокуслива харизма

Такі люди мають особливий магнетизм завдяки своїй енергії та чарівності. Цим особистостям навіть не потрібно нічого робити для того, аби інші звертали на них увагу.

Холодна харизма

Люди з таким типом харизми дуже спокійні та вміють тримати дистанцію. Ці особистості можуть здатися недоступними, але саме через це вони викликають повагу.

Затишна харизма

Особистості із затишною харизмою дуже м'які та добрі. Вони не прагнуть отримати владу, однак стрімко просуваються по кар'єрних сходах. Це вдається їм завдяки здатності створювати навколо себе атмосферу довіри.

Домінантна харизма

Такі люди мають сильну енергетику та авторитарний потенціал. Це справжні лідери, які беруть на себе відповідальність та вміють наставляти інших. Ці особистості впевнені в собі й це викликає повагу.

Провокаційна харизма

Люди з провокаційною харизмою зазвичай порушують соціальні норми, чим привертають до себе увагу. Вони можуть маніпулювати своєю привабливістю і часто ведуть безтурботний спосіб життя.

Деструктивна харизма

Цей тип харизми проявляється у частих маніпуляціях іншими заради досягнення власних цілей. Люди з деструктивною харизмою можуть бути токсичними. Вони навмисно здаються менш розумними, ніж є насправді.

