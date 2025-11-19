Відео
Українські прізвища, що вказують на кримінальне минуле

Українські прізвища, що вказують на кримінальне минуле

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:12
Оновлено: 14:38
Прізвища, що вказують на зв'язок з криміналом — перевірте свій рід
Чоловік зі шрамом на обличчі. Фото: Pexels

Українські прізвища — це не просто ім'я роду, а справжня ознака того, ким була людина. В давнину їх давали через характер, зовнішність чи професії. Серед багатьох українських прізвищ є й такі, що натякали на зв'язок їхніх носіїв із кримінальним світом.

Про це пише РБК-Україна.

Які українські прізвища вказують на зв'язок з криміналом

У давнину прізвища нерідко давали за репутацією людини. Згодом це ім'я роду укорінювалося та передавалося нащадкам. Часто такі варіанти описували діяльність людини. Наприклад, натякали на її причетність до незаконних справ. Також прізвище могло видавати шахрая та вказувати на те, що з такою особистістю краще не мати справ.

Які українські прізвища давали злочинцям
Чоловік у в'язниці. Фото: Pexels

Українцям, які мали сумнівну репутацію, давали такі прізвища:

  • Злодійчук;
  • Крадій;
  • Кошелєв;
  • Шахрай;
  • Шахранюк;
  • Обманюк;
  • Хитрун;
  • Убийвовк;
  • Заруба;
  • Рубан;
  • Ланцюжний;
  • Каторжан;
  • Сибіряк;
  • Бродяга;
  • Левенець;
  • Дейнека;
  • Бродимир;
  • Гайдамака;
  • Нестійло;
  • Нестримний;
  • Товченко;
  • Сидаль;
  • Сердюк.

Такі прізвища могли стати своєрідними "ярликами". Вони підкреслювали причетність людей до порушень закону, важку долю чи непокірний характер. Однак не завжди прізвище означало реальну причетність до злочинів. Іноді воно могло бути просто невлучним жартом чи народною характеристикою. Саме тому не варто одразу ж вважати, що у вашому роду були порушники закону, якщо у вас є одне з цих прізвищ.

психологія імена Кримінал цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
