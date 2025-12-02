Украинские фамилии, происходящие от древних профессий — проверьте свою

Мужчина кует железо. Фото: Freepik

Ранее украинцам давали фамилии по ряду признаков: характеру, внешности, месту жительства или профессии. В частности, именно из-за рода деятельности появилось немало имен рода. Они до сих пор актуальны сегодня, однако профессии, из-за которых возникли такие фамилии, уже давно забыты.

Какие фамилии указывают на древние профессии

Гамерник — одно из имен рода, которое появилось благодаря профессии. Так раньше называли людей, которые были причастны к металлургической промышленности. Ранее гамарней называли кузницу, где обрабатывали металл. Сегодня такую фамилию носят более 140 украинцев. Большинство из них проживает на Приднепровье.

Еще одно имя рода, связанное с древней профессией, — Рудник. Оно происходит от слова "рудокоп". Кроме того, существует фамилия Рудницкий. Она указывала на местность, где развивался такой промысел.

Гутник — еще одна фамилия, которая происходит от профессии. Раньше так называли людей, работавших на стекольном заводе. Сегодня в Украине проживает более 3 тысяч носителей такого родового имени.

Кроме того, есть ряд украинских фамилий, которые появились из-за профессий, связанных с эксплуатацией лесов:

Угляр;

Смоляр;

Смолярчук;

Смолярский;

Будник;

Будниченко.

Также ранее популярной была кожевенная промышленность. Именно из-за таких профессий появились фамилии Кожемяк и Гарбар. А вот украинцы, которые занимались производством ковров, получали фамилии Килимник или Коберник. Сегодня такой вариант наиболее распространен на Приднепровье.

Напомним, ранее мы писали о том, происхождение каких украинских фамилий до сих пор неизвестно. Эти варианты — самые загадочные.

Также мы рассказывали о том, какие украинские имена рода связаны с церковью. Раньше их давали священнослужителям.