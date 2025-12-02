Відео
Топ українських прізвищ, пов'язаних з давно забутими професіями

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 15:08
Українські прізвища, що походять від давніх професій — перевірте своє
Чоловік кує залізо. Фото: Freepik

Раніше українцям давали прізвища за низкою ознак: характером, зовнішністю, місцем проживання чи професією. Зокрема, саме через рід діяльності з'явилося чимало імен роду. Вони досі актуальні сьогодні, однак професії, через які виникли такі прізвища, вже давно забуті.

Про це пише ТСН.

Які прізвища вказують на давні професії

Гамерник — одне з імен роду, яке з'явилось завдяки професії. Так раніше називали людей, що були дотичні до металургійної промисловості. Раніше гамарнею називали кузню, де обробляли метал. Сьогодні таке прізвище носять понад 140 українців. Більшість з них проживає на Придніпров'ї.

Ще одне ім'я роду, пов'язане з давньою професією, — Рудник. Воно походить від слова "рудокоп". Крім того, існує прізвище Рудніцький. Воно вказувало на місцевість, де розвивався такий промисел.

Гутник — ще одне прізвище, яке походить від професії. Раніше так називали людей, що працювали на скляному заводі. Сьогодні в Україні мешкає понад 3 тисячі носії такого родового імені.

Крім того, є низка українських прізвищ, що з'явились через професії, пов'язані з експлуатацією лісів:

  • Угляр;
  • Смоляр;
  • Смолярчук;
  • Смолярський;
  • Будник;
  • Будниченко.

Також раніше популярною була шкіряна промисловість. Саме через такі професії з'явились прізвища Кожем'як і Гарбар. А от українці, які займались виробництвом килимів, отримували прізвища Килімник або Коберник. Сьогодні такий варіант найбільш поширений на Придніпров'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, походження яких українських прізвищ досі невідоме. Ці варіанти — найбільш загадкові.

Також ми розповідали про те, які українські імена роду пов'язані з церквою. Раніше їх давали священнослужителям.

українці психологія професії цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
