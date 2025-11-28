Відео
Дуже рідкісні — українські прізвища, які можуть здивувати

Дата публікації: 28 листопада 2025 17:50
Українські прізвища, які майже зникли — найдивніші варіанти
Українські прізвища — це як окремий вид мистецтва. Вони не просто вказують на те, ким були предки людини, а й можуть повеселити та навіть здивувати. Серед тисяч українських імен роду є по-справжньому унікальні варіанти. Сьогодні вони дуже рідкісні й можуть вразити багатьох.

Найдивніші українські прізвища

Псяр — таке ім'я роду, ймовірніше за все, походить від професії людини, яка займалась розведенням собак. Наразі це прізвище є лише у чотирьох українців. Всі вони проживають на Слобожанщині.

Заваликут — визначити походження такого прізвища сьогодні досить складно. Наразі в Україні є лише дві людини з таким родовим іменем, вони мешкають у Києві.

Безмозкий — походження такого імені роду очевидне, так називали людей, які не сяяли гострим розумом. Наразі в Україні проживають десятеро носіїв цього прізвища.

Кривоглавий — таке незвичне прізвище може здивувати та навіть розсмішити. Сьогодні таке родове ім'я збереглося у шістьох осіб. Всі вони проживають на Галичині.

Секретний — таке цікаве прізвище нині дуже рідкісне. Його носить лише кілька десятків людей, що живуть на Придніпров'ї.

Пірникоза — це незвичне прізвище сьогодні носять 13 українців. Більшість з них живуть на Поділлі.

Пізнюк — це українське прізвище сьогодні носять 58 людей. Більшість з них проживають на Галичині. Такий варіант могли давати тим, хто пізно народився, або ж іншим чином був пов'язаний із запізненням.

Куропась — це прізвище дивує та навіть дещо підіймає настрій. В Україні сьогодні є 38 людей з таким ім'ям роду. Мешкають вони на Галичині.

Загубипалець — таке дивне прізвище сьогодні носить 31 людина. Цей варіант, ймовірніше за все, походить від жартівливої характеристики людини, що втратила палець.

Вихопень — це ще одне унікальне українське прізвище. Сьогодні його носять 694 людини. Більшість з них живуть на Галичині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища пов'язані з релігією. Раніше їх носили священнослужителі.

Також ми розповідали про те, які прізвища давали українцям за погані звички. Ці варіанти популярні й донині.

Софія Ковальчук - Редактор
Софія Ковальчук
