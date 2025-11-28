Украинские фамилии, которые почти исчезли — самые странные варианты

Очень редкие — украинские фамилии, которые могут удивить
Украинские фамилии — это как отдельный вид искусства. Они не просто указывают на то, кем были предки человека, но и могут повеселить и даже удивить. Среди тысяч украинских имен рода есть по-настоящему уникальные варианты. Сегодня они очень редкие и могут поразить многих.
Самые странные украинские фамилии
Псяр — такое имя рода, вероятнее всего, происходит от профессии человека, который занимался разведением собак. Сейчас эта фамилия есть только у четырех украинцев. Все они проживают на Слобожанщине.
Заваликут — определить происхождение такой фамилии сегодня достаточно сложно. Сейчас в Украине есть только два человека с таким родовым именем, они живут в Киеве.
Безмозглый — происхождение такого имени рода очевидно, так называли людей, которые не блистали острым умом. Сейчас в Украине проживают десять носителей этой фамилии.
Кривоглавый — такая необычная фамилия может удивить и даже рассмешить. Сегодня такое родовое имя сохранилось у шести человек. Все они проживают на Галичине.
Секретный — такая интересная фамилия сейчас очень редкая. Ее носит лишь несколько десятков человек, живущих на Приднепровье.
Пирникоза — эту необычную фамилию сегодня носят 13 украинцев. Большинство из них живут на Подолье.
Пизнюк — это украинская фамилия сегодня носят 58 человек. Большинство из них проживают на Галичине. Такой вариант могли давать тем, кто поздно родился, или же иным образом был связан с опозданием.
Куропась — эта фамилия удивляет и даже несколько поднимает настроение. В Украине сегодня есть 38 человек с таким именем рода. Живут они на Галичине.
Загубипалец — такую странную фамилию сегодня носит 31 человек. Этот вариант, вероятнее всего, происходит от шутливой характеристики человека, потерявшего палец.
Выхопень — это еще одна уникальная украинская фамилия. Сегодня ее носят 694 человека. Большинство из них живут на Галичине.
