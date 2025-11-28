Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Очень редкие — украинские фамилии, которые могут удивить

Очень редкие — украинские фамилии, которые могут удивить

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:50
Украинские фамилии, которые почти исчезли — самые странные варианты
Девушка в украинском наряде. Фото: Freepik

Украинские фамилии — это как отдельный вид искусства. Они не просто указывают на то, кем были предки человека, но и могут повеселить и даже удивить. Среди тысяч украинских имен рода есть по-настоящему уникальные варианты. Сегодня они очень редкие и могут поразить многих.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Самые странные украинские фамилии

Псяр — такое имя рода, вероятнее всего, происходит от профессии человека, который занимался разведением собак. Сейчас эта фамилия есть только у четырех украинцев. Все они проживают на Слобожанщине.

Заваликут — определить происхождение такой фамилии сегодня достаточно сложно. Сейчас в Украине есть только два человека с таким родовым именем, они живут в Киеве.

Безмозглый — происхождение такого имени рода очевидно, так называли людей, которые не блистали острым умом. Сейчас в Украине проживают десять носителей этой фамилии.

Кривоглавый — такая необычная фамилия может удивить и даже рассмешить. Сегодня такое родовое имя сохранилось у шести человек. Все они проживают на Галичине.

Секретный — такая интересная фамилия сейчас очень редкая. Ее носит лишь несколько десятков человек, живущих на Приднепровье.

Пирникоза — эту необычную фамилию сегодня носят 13 украинцев. Большинство из них живут на Подолье.

Пизнюк — это украинская фамилия сегодня носят 58 человек. Большинство из них проживают на Галичине. Такой вариант могли давать тем, кто поздно родился, или же иным образом был связан с опозданием.

Куропась — эта фамилия удивляет и даже несколько поднимает настроение. В Украине сегодня есть 38 человек с таким именем рода. Живут они на Галичине.

Загубипалец — такую странную фамилию сегодня носит 31 человек. Этот вариант, вероятнее всего, происходит от шутливой характеристики человека, потерявшего палец.

Выхопень — это еще одна уникальная украинская фамилия. Сегодня ее носят 694 человека. Большинство из них живут на Галичине.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии связаны с религией. Ранее их носили священнослужители.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии давали украинцам за плохие привычки. Эти варианты популярны и по сей день.

психология имена интересные факты фамилия слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации