Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Фамилии, что давали за плохие привычки — есть ли ваша среди них

Фамилии, что давали за плохие привычки — есть ли ваша среди них

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 14:04
обновлено: 09:29
Украинские фамилии, что давали любителям плохих привычек — проверьте свою
Мужчина курит трубку. Фото: Freepik

Большинство украинских фамилий имеют особое значение и историю возникновения. Их могли давать из-за профессии, внешности или других важных черт и обстоятельств. Кроме того, некоторые варианты возникали из-за плохих привычек. Например, курение стало поводом для создания многих имен рода. Сейчас такие фамилии уже не указывают на любовь к трубке или табаку, однако раньше они сразу же позволяли понять, что человек имел особое пристрастие к такой дурной привычке.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Украинские фамилии, появившиеся из-за плохих привычек

Некоторые украинские фамилии связаны с табаком. В древности это указывало на любовь такого человека к курению. Например, речь идет об этих именах рода:

  • Крепак;
  • Крепакова;
  • Крепаченко.

Ранее крепостным называли крепкий табак. Именно поэтому такую фамилию получали те, кто любил курить. В то же время они также могли закрепиться и за людьми, которые были крепостными.

Есть еще несколько вариантов имен рода, которые появились из-за любви к курению:

  • Курий;
  • Курийчук;
  • Люлька;
  • Люлько;
  • Люльчак;
  • Люльченко;
  • Люлюк;
  • Люлюков;
  • Люлюкин.

Такие фамилии получали те, кто любил курить именно трубку. Их до сих пор носят немало украинцев. Хотя и сейчас эти имена рода не имеют такого значения, как прежде, они могут рассказать об истории поколений и подсказать, какими были предки человека — чем увлекались и какие привычки имели.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии возникли из-за внешних недостатков. Многие из них популярны до сих пор.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии могут указывать на криминальное прошлое. Они возникли не случайно.

психология привычки интересные факты фамилия вредные привычки
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации