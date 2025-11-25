Украинские фамилии, что давали любителям плохих привычек — проверьте свою

Мужчина курит трубку. Фото: Freepik

Большинство украинских фамилий имеют особое значение и историю возникновения. Их могли давать из-за профессии, внешности или других важных черт и обстоятельств. Кроме того, некоторые варианты возникали из-за плохих привычек. Например, курение стало поводом для создания многих имен рода. Сейчас такие фамилии уже не указывают на любовь к трубке или табаку, однако раньше они сразу же позволяли понять, что человек имел особое пристрастие к такой дурной привычке.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама

Читайте также:

Украинские фамилии, появившиеся из-за плохих привычек

Некоторые украинские фамилии связаны с табаком. В древности это указывало на любовь такого человека к курению. Например, речь идет об этих именах рода:

Крепак;

Крепакова;

Крепаченко.

Ранее крепостным называли крепкий табак. Именно поэтому такую фамилию получали те, кто любил курить. В то же время они также могли закрепиться и за людьми, которые были крепостными.

Есть еще несколько вариантов имен рода, которые появились из-за любви к курению:

Курий;

Курийчук;

Люлька;

Люлько;

Люльчак;

Люльченко;

Люлюк;

Люлюков;

Люлюкин.

Такие фамилии получали те, кто любил курить именно трубку. Их до сих пор носят немало украинцев. Хотя и сейчас эти имена рода не имеют такого значения, как прежде, они могут рассказать об истории поколений и подсказать, какими были предки человека — чем увлекались и какие привычки имели.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии возникли из-за внешних недостатков. Многие из них популярны до сих пор.

Также мы рассказывали о том, какие фамилии могут указывать на криминальное прошлое. Они возникли не случайно.