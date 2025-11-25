Украинские фамилии, что давали любителям плохих привычек — проверьте свою

Фамилии, что давали за плохие привычки — есть ли ваша среди них
Большинство украинских фамилий имеют особое значение и историю возникновения. Их могли давать из-за профессии, внешности или других важных черт и обстоятельств. Кроме того, некоторые варианты возникали из-за плохих привычек. Например, курение стало поводом для создания многих имен рода. Сейчас такие фамилии уже не указывают на любовь к трубке или табаку, однако раньше они сразу же позволяли понять, что человек имел особое пристрастие к такой дурной привычке.
Об этом пишет РБК-Україна.
Украинские фамилии, появившиеся из-за плохих привычек
Некоторые украинские фамилии связаны с табаком. В древности это указывало на любовь такого человека к курению. Например, речь идет об этих именах рода:
- Крепак;
- Крепакова;
- Крепаченко.
Ранее крепостным называли крепкий табак. Именно поэтому такую фамилию получали те, кто любил курить. В то же время они также могли закрепиться и за людьми, которые были крепостными.
Есть еще несколько вариантов имен рода, которые появились из-за любви к курению:
- Курий;
- Курийчук;
- Люлька;
- Люлько;
- Люльчак;
- Люльченко;
- Люлюк;
- Люлюков;
- Люлюкин.
Такие фамилии получали те, кто любил курить именно трубку. Их до сих пор носят немало украинцев. Хотя и сейчас эти имена рода не имеют такого значения, как прежде, они могут рассказать об истории поколений и подсказать, какими были предки человека — чем увлекались и какие привычки имели.
