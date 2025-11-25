Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Прізвища, які давали за погані звички — чи є ваше серед них

Прізвища, які давали за погані звички — чи є ваше серед них

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:04
Оновлено: 09:29
Українські прізвища, які давали любителям поганих звичок — перевірте своє
Чоловік курить люльку. Фото: Freepik

Більшість українських прізвищ мають особливе значення та історію виникнення. Їх могли давати через професію, зовнішність чи інші важливі риси й обставини. Крім того, деякі варіанти виникали через погані звички. Наприклад, куріння стало приводом для створення багатьох імен роду. Нині такі прізвища вже не вказують на любов до люльки чи табаку, однак раніше вони одразу ж давали змогу зрозуміти, що людина мала особливу пристрасть до такої поганої звички.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Українські прізвища, що з'явилися через погані звички

Деякі українські прізвища пов'язані з тютюном. У давнину це вказувало на любов такої людини до паління. Наприклад, йдеться про ці імена роду:

  • Кріпак;
  • Кріпакова;
  • Кріпаченко.

Раніше кріпаком називали міцний тютюн. Саме через це таке прізвище отримували ті, хто любив палити. Водночас вони також могли закріпитися й за людьми, які були кріпаками.

Є ще кілька варіантів імен роду, які з'явилися через любов до паління:

  • Курій;
  • Курійчук;
  • Люлька;
  • Люлько;
  • Люльчак;
  • Люльченко;
  • Люлюк;
  • Люлюков;
  • Люлюкін.

Такі прізвища отримували ті, хто полюбляв курити саме люльку. Їх й досі носять чимало українців. Хоча й зараз ці імена роду не мають такого значення, як колись, вони можуть розповісти про історію поколінь та підказати, якими були предки людини — чим захоплювались та які звички мали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища виникли через зовнішні вади. Багато з них популярні й досі.

Також ми розповідали про те, які прізвища можуть вказувати на кримінальне минуле. Вони виникли не випадково.

психологія звички цікаві факти прізвище шкідливі звички
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації