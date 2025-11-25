Українські прізвища, які давали любителям поганих звичок — перевірте своє

Чоловік курить люльку. Фото: Freepik

Більшість українських прізвищ мають особливе значення та історію виникнення. Їх могли давати через професію, зовнішність чи інші важливі риси й обставини. Крім того, деякі варіанти виникали через погані звички. Наприклад, куріння стало приводом для створення багатьох імен роду. Нині такі прізвища вже не вказують на любов до люльки чи табаку, однак раніше вони одразу ж давали змогу зрозуміти, що людина мала особливу пристрасть до такої поганої звички.

Українські прізвища, що з'явилися через погані звички

Деякі українські прізвища пов'язані з тютюном. У давнину це вказувало на любов такої людини до паління. Наприклад, йдеться про ці імена роду:

Кріпак;

Кріпакова;

Кріпаченко.

Раніше кріпаком називали міцний тютюн. Саме через це таке прізвище отримували ті, хто любив палити. Водночас вони також могли закріпитися й за людьми, які були кріпаками.

Є ще кілька варіантів імен роду, які з'явилися через любов до паління:

Курій;

Курійчук;

Люлька;

Люлько;

Люльчак;

Люльченко;

Люлюк;

Люлюков;

Люлюкін.

Такі прізвища отримували ті, хто полюбляв курити саме люльку. Їх й досі носять чимало українців. Хоча й зараз ці імена роду не мають такого значення, як колись, вони можуть розповісти про історію поколінь та підказати, якими були предки людини — чим захоплювались та які звички мали.

