Головна Психологія Їхнє походження невідоме — найзагадковіші українські прізвища

Їхнє походження невідоме — найзагадковіші українські прізвища

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 14:04
Українські прізвища, що зберігають таємницю походження — перевірте своє
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Деякі українські прізвища виникли настільки давно, що з'ясувати їхнє походження зараз дуже складно. І якщо деякі імена роду вказують на зовнішність чи рід занять людини, то визначити, чому з'явились саме ці варіанти без пояснення практично неможливо.

Про це розповів український науковець та доктор географічних наук, письменник Петро Масляк у власній колонці газети "Сурма".

Читайте також:

Найбільш загадкові українські прізвища

Найбільш загадковими є прізвища, що починаються на "перед-" чи "масл-" або закінчуються на "-іон", "-ман", "-ра" та "-вер". Наприклад, ім'я роду Бацман. Його первісний сенс вже давно втрачено й наразі визначити значення такого прізвища майже неможливо.

Це ж стосується й прізвища Масляк, Маслюк, Маслак, Маслік, Маслик. Спершу може здатися, що ці варіанти походять від простого слова "масло", однак не все так просто. Існує версія, що таке ім'я роду пішло від арабського воєначальника Масламака. Він воював на території сучасної України в VIII столітті. Однак й досі науковці не дійшли спільної думки щодо того, яке ж значення все-таки мають такі імена роду.

Крім того, таємницею оповиті й прізвища, які закінчуються на "-ахно": Вахно, Махно, Сахно, Дахно, Тахно, Лахно, Кахно тощо. Їх вигадали близько 500-1000 років тому, однак навіщо створили такі родові імена наразі невідомо.

Загадковими є й українські прізвища, що закінчуються на "-ман". Наприклад, Бікман, Сурман, Котьман, Бритьман. Вони дуже поширені в Полтавській області, однак їхнє точне походження досі невідоме.

Крім того, науковці також не можуть з'ясувати таємницю виникнення прізвищ, що закінчуються на "-іон" чи "-вер": Фаріон, Івер, Завізіон, Демідіон, Аріон, Хавер. Також невідомо, чому з'явились імена роду, що закінчуються на "-ра". Наприклад, Шандра, Бандера, Петлюра, Гелевера, Терефера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища давали дітям, народженим поза шлюбом. Багато з них збереглися й донині.

Також ми розповідали про те, які українські прізвища вважають російськими. Насправді ж це далеко не так.

українці психологія імена цікаві факти прізвище
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
