Их происхождение неизвестно — самые загадочные украинские фамилии

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 14:04
Украинские фамилии, хранящие тайну происхождения — проверьте свою
Девушка задумалась. Фото: Freepik

Некоторые украинские фамилии возникли настолько давно, что выяснить их происхождение сейчас очень сложно. И если некоторые имена рода указывают на внешность или род занятий человека, то определить, почему появились именно эти варианты без объяснения практически невозможно.

Об этом рассказал украинский ученый и доктор географических наук, писатель Петр Масляк в собственной колонке газеты "Сурма".

Наиболее загадочные украинские фамилии

Наиболее загадочными являются фамилии, начинающиеся на "перед-" или "масл-" или заканчивающиеся на "-ион", "-ман", "-ра" и "-вер". Например, имя рода Бацман. Его первоначальный смысл уже давно утрачен и сейчас определить значение такой фамилии почти невозможно.

Это же касается и фамилии Масляк, Маслюк, Маслак, Маслик. Сначала может показаться, что эти варианты происходят от простого слова "масло", однако не все так просто. Существует версия, что такое имя рода пошло от арабского военачальника Масламака. Он воевал на территории современной Украины в VIII веке. Однако до сих пор ученые не пришли к общему мнению относительно того, какое же значение все-таки имеют такие имена рода.

Кроме того, тайной окутаны и фамилии, которые заканчиваются на "-ахно": Вахно, Махно, Сахно, Дахно, Тахно, Лахно, Кахно и др. Их придумали около 500-1000 лет назад, однако зачем создали такие родовые имена пока неизвестно.

Загадочными являются и украинские фамилии, заканчивающиеся на "-ман". Например, Бикман, Сурман, Котьман, Бритьман. Они очень распространены в Полтавской области, однако их точное происхождение до сих пор неизвестно.

Кроме того, ученые также не могут выяснить тайну возникновения фамилий, заканчивающихся на "-ион" или "-вер": Фарион, Ивер, Завизион, Демидион, Арион, Хавер. Также неизвестно, почему появились имена рода, заканчивающиеся на "-ра". Например, Шандра, Бандера, Петлюра, Гелевера, Терефера.

украинцы психология имена интересные факты фамилия
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
